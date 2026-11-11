بعد فوز «كوبارسي».. برشلونة ينفرد بصدارة الأكثر تتويجًا بجائزة الفتى الذهبي

واصل نادي برشلونة تعزيز حضوره في تاريخ جائزة الفتى الذهبي، بعدما تُوج مدافعه الشاب باو كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا لعام 2026، ليمنح الفريق الكتالوني لقبًا جديدًا على المستوى الفردي، ويقوده إلى الانفراد بصدارة الأندية الأكثر تتويجًا بالجائزة.

كوبارسي يتفوق على أبرز مواهب أوروبا

وجاء فوز كوبارسي بالجائزة بعد منافسة قوية مع عدد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، من بينهم يان ديوماندي وإندريك ثنائي ريال مدريد، وإستيفاو لاعب تشيلسي، إلى جانب وارن زائير إيمري نجم باريس سان جيرمان.

وحصل المدافع الإسباني على الجائزة تقديرًا للمستويات اللافتة التي قدمها مع برشلونة، ومساهمته في تتويج الفريق بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي، فضلًا عن إنجازه مع منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس العالم 2026.

برشلونة يتصدر قائمة الأكثر فوزًا بالجائزة

ورفع تتويج كوبارسي رصيد برشلونة إلى 5 جوائز في تاريخ المسابقة، لينفرد النادي الكتالوني بالمركز الأول في قائمة الأندية الأكثر حصولًا على جائزة الفتى الذهبي.

وسبق أن فاز بالجائزة من صفوف برشلونة كل من ليونيل ميسي عام 2005، وبيدري في 2021، وغافي في 2022، ولامين يامال في 2024، قبل أن يضيف كوبارسي اسمه إلى قائمة المتوجين في نسخة 2026.

ويعكس هذا الرقم نجاح برشلونة في تقديم المواهب الشابة إلى الساحة الأوروبية، بعدما حصد لاعبوه الجائزة 4 مرات خلال آخر 6 نسخ، ليواصل النادي تأكيد مكانته كأحد أبرز الأندية في تطوير المواهب وصناعة النجوم.

موعد حفل جائزة الفتى الذهبي 2026

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الفتى الذهبي في مدينة تورينو الإيطالية يوم 14 ديسمبر المقبل، على أن يتسلم باو كوبارسي جائزته خلال الحفل.

وتقدم صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية الجائزة سنويًا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في أوروبا، وتُعد من أبرز الجوائز الفردية المخصصة للاحتفاء بالمواهب الشابة في كرة القدم.