«بيلينجهام» يكشف موقفًا طريفًا مع «مورينيو».. ويتحدّث عن معاناته مع الضغوط

كشف الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، عن موقف طريف جمعه بالبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما، مؤكدًا أن الواقعة ظلت عالقة في ذاكرته، كما تحدث عن الضغوط النفسية التي واجهها خلال مسيرته وكيف تعامل معها.

وجاءت تصريحات بيلينجهام خلال مقابلة مع مجلة «Vogue»، نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية أبرز ما جاء فيها، حيث تطرق اللاعب إلى عدد من المواقف الشخصية، إلى جانب تجربته مع ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي.

بيلينجهام يروي موقفًا طريفًا مع مورينيو

واستعاد نجم ريال مدريد موقفًا حدث خلال فترة قيادة مورينيو لفريق روما، عندما لاحظ المدرب البرتغالي طفلًا في إحدى الحصص التدريبية قام بعمل ثلاث فتحات في الجزء الخلفي من جواربه.

وقال بيلينجهام إن مورينيو سأل الطفل عن سبب قيامه بذلك، ليرد الصغير بأن اللاعب الإنجليزي يفعل الأمر نفسه لتخفيف الضغط عن عضلات الساق.

وأضاف أن مورينيو رد على الطفل مازحًا: «يا بني، عمرك تسع سنوات فقط! أنت لا تملك عضلات ساق من الأساس».

بيلينجهام: اللعب لريال مدريد أكثر ما يعجبني في العاصمة الإسبانية

وعن أكثر ما يحبه في مدينة مدريد، لم يتردد بيلينجهام في التأكيد أن اللعب بقميص ريال مدريد يأتي في مقدمة الأشياء التي يستمتع بها، مشيرًا إلى إعجابه بالحياة في العاصمة الإسبانية.

وأضاف: «حتى عندما تمطر في مدريد، يبدو الأمر، لا أدري، أكثر أناقة».

كما تحدث عن تجربته مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026، واصفًا إياها بأنها ربما كانت أفضل تجربة عاشها في حياته، مشيرًا إلى المستوى الكروي المميز والأجواء الجماهيرية التي صاحبت البطولة، خاصة دعم الجماهير الإنجليزية التي سافرت إلى الولايات المتحدة لمساندة منتخب بلادها.

وأوضح أنه اتخذ قرارًا واعيًا بالاستمتاع بكل لحظة خلال البطولة، إدراكًا منه أن مثل هذه الفرص والتجارب لا تتكرر كثيرًا.

نجم ريال مدريد يكشف معاناته مع الضغوط النفسية

وتطرق بيلينجهام إلى الجانب النفسي في مسيرته، معترفًا بأنه مر بفترات خلال الموسم الماضي شعر خلالها بأن الضغوط تكاد تسيطر عليه، موضحًا أنه أصبح متوترًا ومثقلًا بالهموم.

وأشار إلى أنه بدأ التحدث مع شخص ساعده كثيرًا في فهم كيفية التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة، وهو ما ساهم في تحسين قدرته على تجاوز تلك المرحلة.

كما كشف عن الدعم الذي تلقاه من النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام خلال بطولة أمم أوروبا 2024، مؤكدًا أن قيمة الرسالة لا تتعلق دائمًا بمضمونها فقط، وإنما بالشخص الذي يوجهها، خاصة عندما يكون على دراية كاملة بما يمر به اللاعب.

واختتم بيلينجهام حديثه بالتأكيد على الصورة التي يرغب في الظهور بها خارج الملعب، قائلًا: «خارج أرض الملعب، أريد أن أكون رجلًا يتمتع بالرقي والأخلاق الحميدة».