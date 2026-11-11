قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء استقبال شهر جمادى الآخرة.. أدعية الرزق والمغفرة وقضاء الحوائج مع بداية الشهر الجديد
ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية
عصام مرعي: علي ماهر الأنسب لتدريب منتخب مصر.. ومحمد صلاح سيكون مؤثرًا معه
هبط 440 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
بين تحديات الطاقة وأزمة تمويل الدول النامية.. "كوب 31" تبحث تسريع التحول الأخضر وسط أجواء جيوسياسية معقدة
بعد فوز «كوبارسي».. برشلونة ينفرد بصدارة الأكثر تتويجًا بجائزة الفتى الذهبي
إيران تقصف جزيرة عُمانية تستخدمها أمريكا لمساعدة عبور ناقلات النفط عبر هرمز
«بيلينجهام» يكشف موقفًا طريفًا مع «مورينيو».. ويتحدّث عن معاناته مع الضغوط
ما النتائج التي أفرزتها السياسات الأمريكية السابقة تجاه غزة؟.. «جون ضبيط» يوضح
البنتاجون يحتفل بإفشال عزل «هيجسيث»: «انتصار كامل» للمقاتل الأمريكي
محمود بنتايج يكشف تطورات إصابته وموعد عودته للمشاركة مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبط 440 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 11-11-2026،  49.160 ألف جنيه، بعد تراجعه 440 جنيها ختام تعاملات أمس الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي خلال تعاملات أمس الثلاثاء 10-11-2026، وسجلت أوقية الذهب نحو 4028 دولارًا وسط تراجع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
 

وعلى المستوى تراجع سعر الذهب على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، متاثرة بهبوط سعر الذهب عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وهبط وانخفض سعر جرام الذهب بمتوسط 55 جنيها مقارنه ببداية تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2026،  بمساء التعاملات ضمن نشرته الخدمية 

..

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4028 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5267 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6145 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7023 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 49.160 ألف جنيه. 

وحذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.

وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.

وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.

وشددت الشعبة على أنه لا توجد ضمانات حقيقية كافية لاسترداد أموال العملاء في مثل هذه الحالات، خاصة إذا لم تكن هناك آليات واضحة وملزمة تتيح للمستخدم استلام الذهب الذي اشتراه فعليا، أو استرداد قيمته بصورة مضمونة، الأمر الذي قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة.

وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين في السوق يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية غير الواضحة.
 

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب سعر الذهب عالميا بورصة الذهب مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

محمد الفايد ـ أرشيفية

توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

ترشيحاتنا

دي يونج

مدرب منتخب هولندا يُشيد بقدرات «دي يونج».. و«تشافي» يتحدّث عن غياب التقدير

احمد خير

حارس سمنود: « لعيبة زد بيقبضوا 10 ملايين وإحنا بنقبض 5 آلاف جنيه.. ظروف اللعيبة في الدرجة الثانية صعبة»

لبيب

محمد صلاح: حسين لبيب أعلن أنه لن يترشح في انتخابات الزمالك المقبلة

بالصور

انخفاض درجات الحرارة يزيد احتقان الجيوب الأنفية .. طريقة بسيطة لتخفيف الضغط وتسهيل التنفس في المنزل

طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك
طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك
طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد