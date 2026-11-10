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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضمن برنامج زيارته إلى مصر .. الوفد العُماني رفيع المستوى يتفقد مشروع حدائق الفسطاط |صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

استقبل صندوق التنمية الحضرية  وفدًا عُمانيًا يضم نحو 50 عضوًا، من بينهم المهندس ناصر السيابي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وعدد من كبار المطورين العقاريين والخبراء بالسلطنة، في زيارة ميدانية لمشروع حدائق الفسطاط للتعرف على مكوناته ورؤيته التطويرية.

وذلك ضمن برنامج زيارة وفد عماني رفيع المستوى إلى مصر، وفي إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التنمية العمرانية والتطوير الحضري.

واستُهلت الزيارة باستقبال الوفد بالمنطقة الاستثمارية بالمشروع، أعقبها التوجه إلى منطقة التلال، حيث قُدم عرض تفصيلي على شاشة العرض استعرض الرؤية العامة للمشروع ومخططه ومختلف مكوناته ومناطق الاستخدام المتنوعة، وما يمثله من نموذج متكامل للتطوير العمراني وإعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل المشروع، اطّلع خلالها أعضاء الوفد على المساحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع، والتنوع الكبير في الزراعات والمسطحات المفتوحة، إلى جانب تعدد الأنشطة والاستخدامات التي يضمها المشروع، وما يوفره من تجربة متكاملة للزائرين.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما شاهدوه من حجم الأعمال والتنسيق بين مختلف مكونات المشروع، مؤكدين أن ما يميز التجربة ليس فقط المساحة الكبيرة للحدائق، وإنما أيضًا دقة التخطيط والتصميم، والتنوع في الاستخدامات، والتكامل بين العناصر الطبيعية والترفيهية والحضارية، مشيرين إلى سعادتهم بالتعرف على مشروع بهذا الحجم والتنوع، واعتزازهم بإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات مع صندوق التنمية الحضرية، باعتباره إحدى مؤسسات الدولة المصرية المعنية بملف التنمية العمرانية.

كما أشاد أعضاء الوفد بما شهدته المنطقة من تحول كبير خلال فترة زمنية وجيزة، مثمنين جهود الدولة المصرية في تنفيذ هذا المشروع، وما يعكسه من رؤية طموحة لتطوير المناطق التاريخية، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها، وخلق وجهات حضارية وسياحية جديدة في قلب القاهرة.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للتعاون وتبادل الخبرات بين صندوق التنمية الحضرية والجانب العُماني، بما يتيح التعرف على التجربة المصرية في تطوير المناطق الحضرية وإعادة إحياء المناطق التاريخية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التنمية العمرانية والتطوير العقاري.

في قلب القاهرة، وعلى أرض مدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، تتجسد واحدة من أبرز تجارب التحول العمراني التي تشهدها العاصمة المصرية؛ حيث نجحت الدولة في إعادة إحياء منطقة ذات قيمة تاريخية وحضارية استثنائية، وتحويلها إلى مساحة حضارية وترفيهية متكاملة، تتجاور فيها الطبيعة مع التاريخ، وتلتقي فيها مقومات السياحة والثقافة والاستثمار.

ويأتي مشروع حدائق الفسطاط، الذي ينفذه صندوق التنمية الحضرية، في موقع استثنائي تحيط به مجموعة من أهم المعالم التاريخية والحضارية، في مقدمتها المتحف القومي للحضارة المصرية، ومسجد عمرو بن العاص، ومجمع الأديان، وقرية الفواخير، بما يعكس رؤية متكاملة لإعادة توظيف المقومات التاريخية والتراثية للمنطقة، وتعظيم قيمتها الحضارية والسياحية.

مجمع الأديان قرية الفواخير الفسطاط وفد عماني

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