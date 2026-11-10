عبدالناصر زيدان يكشف سبب عدم مشاركة الجفالي مع الزمالك

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان أسباب عدم مشاركة أحمد الجفالي، لاعب الزمالك، مع الفريق خلال الفترة الماضية، رغم المطالب الجماهيرية بمنحه فرصة للظهور في المباريات.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن أحمد الجفالي يخضع لبرنامج تأهيلي وبدني خاص منذ بداية الموسم، من أجل رفع معدلات لياقته البدنية وتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وأضاف أن اللاعب لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية البدنية المطلوبة، رغم امتلاكه إمكانيات فنية مميزة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى عدم التعجل في منحه فرصة المشاركة.

وتابع أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، يرى أن الجفالي يحتاج إلى تطوير أدواره الدفاعية، خاصة أن الجهاز الفني يشترط مساهمة اللاعبين في الخط الأمامي في الضغط على المنافسين والمشاركة في استعادة الكرة.

وأوضح أن جماهير الزمالك طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنح اللاعب فرصة المشاركة، في ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة، لكن الجهاز الفني يتمسك بتجهيزه بدنيًا وفنيًا قبل الاعتماد عليه في المباريات.

وأشار إلى أن الجفالي تعرض لشد في العضلة الخلفية، تسبب في غيابه عن قائمة الزمالك لمواجهة مصر للتأمين في كأس مصر، ويواصل حاليًا برنامجه التأهيلي والبدني، استعدادًا للعودة والمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.