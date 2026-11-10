آلاء تامر تحصد برونزية دفع الجلة بأولمبياد الشباب داكار 2026

نجحت اللاعبة آلاء تامر، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، في إحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، التي تستمر منافساتها حتى 13 نوفمبر الجاري.

وجاء تتويج آلاء تامر بالميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة، لتضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في الدورة.

وتضم قائمة منتخب مصر لألعاب القوى المشاركة في البطولة 10 لاعبين ولاعبات، هم: آلاء تامر في دفع الجلة، ومريم الجمل في إطاحة المطرقة، وريماس الوليلي في رمي الرمح، وحنين الشبكشي في القفز بالزانة، ومحمد إسماعيل في إطاحة المطرقة، وصالح محمود في سباق 2000 متر موانع، ويوسف محسن في سباق 5000 متر مشي، وعلي الدين إبراهيم في القفز بالزانة، وأحمد محمد زكي في الوثب العالي، ويحيى خالد صوابي في رمي القرص.

وبهذه الميدالية، يرتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 إلى 11 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و4 ميداليات برونزية، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل المشاركات المصرية بالمحفل الأولمبي.

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ببعثة تضم 45 لاعبا ولاعبة في 19 لعبة رياضية، وسط تحديات وقيود المشاركة وغياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها، وهو ما فرض حسابات جديدة على طريق المنافسة وحصد الميداليات.