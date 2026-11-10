صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

أكد الإعلامي محمد شبانة أن خمسة من نجوم منتخب مصر لم يوجهوا رسائل شكر أو وداع إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، عقب رحيلهما عن قيادة المنتخب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "في ناس كتير شكرت النهارده الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، ومنهم Hفشة، رغم إنه مستبعد من منتخب مصر بقاله فترة طويلة، لكنه كتب".

وتابع: "حمزة عبد الكريم كتب هو كمان، وأول دقيقة دولية ليه مع المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن".

وواصل شبانة: "لكن الناس لاحظت إن فيه خمسة من نجوم المنتخب غابوا عن توجيه رسائل شكر للكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، وهم محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش، ومحمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم".

واختتم: "إيه قصة كل واحد من الخمسة دول مع الكابتن حسام حسن؟ وهل كان فيه تسخين من تحت لتحت أو كلام؟ أنا معرفش الدنيا كانت ماشية إزاي، لكن الخمسة دول ما كتبوش رسالة شكر، وده أمر لفت انتباه الناس".