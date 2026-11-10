بعد رحيله عن الفراعنة.. حسام حسن يدخل حسابات الكرة الجزائرية

دخل حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، دائرة اهتمامات الكرة الجزائرية، بعد تلقيه اتصالات خلال الساعات الأخيرة، لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية لأحد الأندية أو منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة.

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات جزائرية مع حسام حسن، في ظل وجود تحركات لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأوضح شوقي نقلًا عن مصدر قريب من الملف، أن هناك مشاورات داخل أحد الأندية الجزائرية بشأن التعاقد مع حسام حسن، كما جرى طرح اسم المدير الفني السابق لمنتخب مصر لتولي قيادة منتخب الجزائر.

وأشار إلى أن هذه المشاورات لم تتحول حتى الآن إلى قرار رسمي، ولم يتم حسم أي اتفاق بشأن تولي حسام حسن أحد المنصبين.

وأضاف أن هناك إلحاحًا من بعض وكلاء اللاعبين والمدربين للوصول إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن، من أجل مناقشة عروض تدريبية أخرى من أندية ومنتخبات عربية وأفريقية.

ويترقب حسام حسن خلال الفترة المقبلة حسم وجهته التدريبية الجديدة، بعد رحيله عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، وسط اهتمام بعدد من الجهات بالتعاقد معه.