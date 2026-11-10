مسلسل نوح.. هيا مرعشلي تخوض تجربة جديدة أمام تيم حسن في رمضان 2027

بدأت الاستعدادات مبكرًا للمنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027، مع انطلاق تصوير مسلسل «نوح»، الذي يقوم ببطولته النجم السوري تيم حسن، بمشاركة الفنانة السورية هيا مرعشلي، في تعاون فني جديد يجمعهما للمرة الأولى على مستوى البطولة، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل العمل والشخصيات التي يقدمها أبطاله.

وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل، بدء عمليات التصوير، من خلال نشر صورة الكلاكيت عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وأرفقتها بتعليق: «ابتدت حكاية نوح.. جاهزين»، في إشارة إلى انطلاق رحلة العمل الذي يستعد صُناعه للمشاركة به في السباق الرمضاني المقبل.

هيا مرعشلي أمام تيم حسن في أول تعاون بينهما

ومن أبرز المفاجآت التي يحملها مسلسل «نوح» مشاركة الفنانة هيا مرعشلي في البطولة أمام تيم حسن، حيث يمثل العمل أول لقاء يجمعهما في تجربة درامية يتقاسمان بطولتها، وهو ما أثار اهتمام الجمهور، خاصة مع اختلاف الأجيال والتجارب الفنية التي يمثلها النجمان.

ومن المنتظر أن تكشف الحلقات عن طبيعة العلاقة التي تجمع الشخصيتين، والدور الذي ستقدمه هيا مرعشلي ضمن الأحداث، لا سيما أنها تمتلك رصيدًا من المشاركات الدرامية التي ساهمت في حضورها على الساحة الفنية السورية والعربية.

وتأتي مشاركتها في «نوح» بعد ظهورها في عدد من الأعمال الدرامية، كان من أحدثها مسلسل «حب ع ورق»، لتخوض من خلال العمل الجديد تجربة مختلفة، في ظل اجتماعها مع مجموعة من أبرز نجوم الدراما السورية.

تيم حسن يحسم اسم مسلسله الجديد «نوح»

وفي سياق آخر، استقر صناع المسلسل على اسم «نوح» ليكون العنوان النهائي للعمل، وكذلك الاسم الذي يحمله بطل الأحداث، الذي يجسده تيم حسن، وذلك بعدما انتشرت خلال الفترة الماضية تكهنات بشأن إمكانية تقديم المسلسل تحت اسم «هلال»، قبل أن يتم حسم الاختيار لصالح الاسم الحالي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب تيم حسن وهيا مرعشلي كل من الفنان فادي صبيح والفنان مجد فضة، ضمن مجموعة من الفنانين السوريين، الذين يجتمعون في عمل درامي جديد من المنتظر أن يحمل العديد من التفاصيل والأحداث المشوقة.

ويتولى الكاتب كفاح زيني مهمة تأليف المسلسل، بينما يجدد تيم حسن تعاونه مع المخرج سامر البرقاوي، في لقاء فني جديد يضاف إلى سلسلة التعاونات التي جمعت بينهما خلال السنوات الماضية، وحققت نجاحًا وحضورًا جماهيريًا واسعًا.

موعد عرض مسلسل نوح في رمضان 2027

ومن المقرر عرض مسلسل «نوح» خلال موسم دراما رمضان 2027، عبر منصة «شاهد» وقنوات MBC، حيث يأتي العمل ضمن أبرز المشاريع الدرامية التي يجري التحضير لها مبكرًا استعدادًا للموسم الرمضاني المقبل.

ويمثل المسلسل عودة جديدة للنجم تيم حسن إلى المنافسة الرمضانية، بعد النجاح الذي حققه من خلال مسلسل «مولانا» في موسم رمضان 2026، والذي شهد تفاعلًا جماهيريًا مع أحداثه وأداء أبطاله.

ويترقب جمهور تيم حسن الكشف عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها في المسلسل الجديد، خاصة أن اسم «نوح» أصبح محور اهتمام المتابعين منذ الإعلان عن انطلاق التصوير، بالتزامن مع التساؤلات حول طبيعة القصة والخطوط الدرامية التي ستجمع أبطال العمل.

ومع بدء التصوير والإعلان عن الأسماء الرئيسية المشاركة، يبدو أن مسلسل «نوح» بدأ مبكرًا في جذب الأنظار، ليكون أحد الأعمال المنتظرة في خريطة الدراما السورية والعربية خلال رمضان 2027، خصوصًا مع اجتماع تيم حسن وهيا مرعشلي في بطولة واحدة، وتجدد التعاون بين تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي.