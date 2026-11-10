عبادة يتصدر الترشيحات.. الأهلي يقرر تجميد المفاوضات مع 3 مدافعين

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي استقرت على تجميد المفاوضات مع ثلاثة مدافعين مصريين وهم مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد السكندري ومحمود الجزار مدافع البنك الأهلي، ومحمد حسين مدافع زد.

وأوضح في تصريحات لبرنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن إم تي إي" أن الثلاثي تم ترشيحه للانضمام إلى الأهلي مؤخرًا، ضمن خطة النادي لتدعيم خط الدفاع بعناصر محلية، خاصة في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

وأشار إلى أن الإدارة الأهلاوية ترى أن مستوى مصطفى إبراهيم ومحمود الجزار ومحمد حسين لا يتفوق على قدرات المدافعين الموجودين حاليًا داخل صفوف الفريق.



وأوضح أن الرؤية الفنية في الأهلي أكدت أن ثنائي الفريق، ياسين مرعي وهادي رياض يقدمان مستويات أفضل أو مماثلة، ما يجعل ضم مدافعين محليين جدد خلال هذه المرحلة أقل أولوية.

وأكمل أنه بناءً على هذا التقييم، قرر الأهلي إعادة ترتيب أولوياته والتركيز على التعاقد مع مدافع أجنبي يمتلك إمكانيات فنية عالية، وقادر على تقديم إضافة مباشرة لخط الدفاع.

واختتم أن اسم الجزائري أشرف عبادة، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، يظهر ضمن أقوى المرشحين للانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.