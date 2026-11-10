منى زكي: اللي حصل في طالع نازل مش أقصى درجات انتقام الستات

تحدثت الفنانة منى زكي عن طبيعة العلاقات بين النساء ورؤيتها للخلافات التي قد تنشأ بين الضرائر، مؤكدة أن الواقع لا يشبه دائمًا الصورة التي تقدمها الأعمال الدرامية، وأنه ليس من الضروري أن تتحول هذه العلاقات إلى صراعات ومشكلات.



وقالت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، إن هناك سيدات قد يتعاملن مع بعضهن كصديقات رغم وجود علاقة زواج مشتركة، مشيرة إلى أن بعض النساء تجمعهن في الحقيقة علاقة طيبة بعيدًا عن الغيرة والخلافات المعتادة في الدراما.

وأضافت تعليقًا على أحداث مسلسل "طالع نازل" أن هناك سيدات قد يكون انتقامهن أكبر بكثير من الانتقام الذي شاهده الجمهور ضمن أحداث العمل، في إشارة إلى حجم الصراعات التي يمكن أن تصل إليها العلاقات الإنسانية عندما تتحول الخلافات إلى رغبة في رد الأذى.

وأكدت على أن "اللي حصل في طالع نازل مش أقصى درجات انتقام الستات"، موضحة أن الدراما تقدم صورة مقربة من الواقع لكنها لا تغطيه بالكامل، وأن العلاقات الإنسانية أكثر تعقيدًا وتنوعًا مما يظهر على الشاشة.