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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن تطالب بتدخل عاجل لتأمين الوقود لمستشفيات تعز المحاصرة

الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
أمنية رشاد الجلوي

 دعت الحكومة اليمنية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لتأمين إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي، محذرة من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بتعطيل خدمات صحية أساسية، في ظل استمرار حصار  الفصائل اليمنية للمدينة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الاثنين، بين وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقالت الزوبة إن إغلاق الطرق وعرقلة وصول الغذاء والدواء إلى تعز، مع دخول الحصار عامه الثاني عشر، يزيدان من معاناة السكان، مشيرة إلى أن نقص الوقود بات يهدد استمرار خدمات حيوية في المستشفيات.

وطالبت بتسهيل وصول الوقود والإمدادات الطبية إلى المدينة بصورة عاجلة ومنتظمة، لضمان استمرار عمل المرافق الصحية وتجنب توقف خدماتها.

وكانت اللجنة الطبية والبيئية بمحافظة تعز اليمنية، حذرت من انهيار الخدمات الصحية، بعد خروج 80% من المنشآت الصحية واستمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، من قبل الفصائل اليمنية.

وعبرت اللجنة، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار الحصار الذي تفرضه الفصائل اليمنية على مدينة تعز وسكانها، وما ترتب عليه من تدهور خطير في الأوضاع الصحية والبيئية والإنسانية، جراء عرقلة دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتقييد حركة المواطنين، وحرمانهم من الوصول الآمن إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وتناول الاتصال أيضاً أوضاع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي، في أعقاب وفاة محمد إبراهيم الشامي، الموظف بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أثناء احتجازه لدى الميليشيا.

ودعت وزيرة الخارجية اليمنية، اللجنة الدولية إلى تكثيف زياراتها للمحتجزين، والتحقق من أوضاعهم، والعمل على الإفراج عنهم والكشف عن مصير المخفيين قسراً، إلى جانب تسليم جثامين المتوفين أثناء الاحتجاز إلى أسرهم.

كما اتهمت الزوبة الحوثيين بمواصلة استهداف المنشآت الصحية، مشيرة إلى قصف مركز السقياء الصحي في محافظة لحج بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم عاملون في القطاع الطبي.

كما حذرت من الضغوط والقيود التي تواجه المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدة ضرورة اعتماد التقارير الدولية على معلومات دقيقة تخضع للتحقق المستقل.

الحكومة اليمنية اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستشفيات تعز المحاصرة تأمين الوقود الفصائل اليمنية تعز وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة

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