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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم جوناثان تاه من بايرن ميونخ في يناير

برشلونة
برشلونة
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تحرك من جانب نادي برشلونة الإسباني، للتفاوض بشأن التعاقد مع جوناثان تاه، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويواصل برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، العمل على تدعيم صفوفه، خاصة في مركز قلب الدفاع، حيث يسعى النادي للتعاقد مع مدافع يمتلك الخبرة اللازمة لمجاورة باو كوبارسي في الخط الخلفي.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس ألمانيا»، استفسر مسؤولو برشلونة بالفعل عن إمكانية التعاقد مع جوناثان تاه، الذي يُعد أحد الخيارات المطروحة لتدعيم الدفاع خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

هانز فليك وديكو يتمسكان بضم جوناثان تاه

وأشار التقرير إلى أن ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، وهانز فليك، المدير الفني للفريق، يضعان المدافع الألماني ضمن خياراتهما المفضلة لتعزيز مركز قلب الدفاع، في ظل رغبة برشلونة في إضافة عنصر يمتلك الخبرة والقدرات الدفاعية المطلوبة.

موقف بايرن ميونخ من رحيل مدافعه

وفي المقابل، أوضح التقرير أن انتقال جوناثان تاه إلى برشلونة خلال يناير لا يبدو خيارًا متاحًا في الوقت الحالي، بعدما أبدى بايرن ميونخ عدم استعداده للتخلي عن خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبذلك، قد يواجه برشلونة صعوبة في حسم الصفقة، رغم اهتمام فليك وديكو بالحصول على خدمات المدافع الألماني، مع استمرار موقف النادي البافاري الرافض لرحيله في منتصف الموسم.

برشلونة فليك لامين يامال

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