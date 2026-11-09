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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها بسبب الخلافات؟.. أمين الإفتاء يوضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها وقطع صلتها بهما بسبب الخلافات العائلية، موضحًا أن صلة الرحم واجبة، ولا يجوز للإنسان أن يأمر غيره بارتكاب ما نهى الله عنه.

أمين الإفتاء: طاعة الزوج لا تكون في معصية الله

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الخلافات بين الزوج وأهل زوجته تظل مشكلة تخصه معهم، ولا تبرر أن يطلب من زوجته قطع علاقتها بوالديها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن طاعة الزوج لا تكون في معصية الله، مشيرًا إلى أن الفقهاء ذكروا أن للزوجة زيارة والديها مرة كل أسبوع، حتى لو منعها زوجها من ذلك، مؤكدًا ضرورة أن يسمح الزوج لها بالزيارة وألا يدفعها إلى مخالفة أمره بسبب مطالبته لها بقطع صلة الرحم.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الزوج لا ينبغي أن يلجأ إلى منع زوجته من زيارة أهلها، بل عليه أن يتعامل مع الخلافات بحكمة، وأن يحافظ على خصوصية المشكلات الزوجية، مع توعية زوجته بأهمية عدم السماح للآخرين بالتدخل بما يفسد العلاقة بينهما.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الإصرار على منع الزوجة من زيارة والديها قد يؤدي إلى مزيد من الخلاف والعصيان داخل الأسرة، فضلًا عما يترتب عليه من مخالفة أمر الله بصلة الرحم، محذرًا من عواقب قطع الأرحام وما قد يجلبه ذلك من ذهاب البركة.

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

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