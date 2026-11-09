هل يجوز للزوجة مغادرة منزل الزوجية دون إذن زوجها وقت الخلاف؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه بشأن حكم خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها حال وقوع خلاف كبير بينهما، موضحًا الضوابط الشرعية لخروج الزوجة في هذه الحالة، ومتى يكون الخروج جائزًا.

حكم خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها حال وقوع خلاف

وقال أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن الحياة الزوجية تقوم في أساسها على المودة والرحمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحياة الزوجية تقوم على حقوق وواجبات متبادلة، ومن بينها التزام الزوج بالنفقة على زوجته، كما أن الأصل ألا تخرج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها، سواء كان الإذن صريحًا أو ضمنيًا، لافتًا إلى أن بعض الأمور المعتادة، مثل شراء مستلزمات المنزل والاحتياجات اليومية، تدخل ضمن الإذن الضمني المتعارف عليه بين الزوجين.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن وقوع خلاف بين الزوجين لا ينبغي أن يكون مبررًا لخروج الزوجة من المنزل دون علم زوجها أو موافقته، حتى لو كان الخلاف كبيرًا، مؤكدًا أن هذا التصرف قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها، مشيرًا إلى أن الضرورة أو وجود ضرر على الزوجة أو أحد أبنائها، مثل الحاجة إلى الذهاب للمستشفى أو الصيدلية، يجيز لها الخروج دون انتظار الإذن.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الذهاب إلى منزل الأهل لمجرد الغضب لا يمثل الحل الأمثل للخلافات الزوجية، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة حل المشكلات بين الزوجين داخل منزلهما، بعيدًا عن تدخل الآخرين، موضحًا أنه إذا تعذر الوصول إلى حل بينهما، يمكن الاستعانة بأهل الحكمة والصلاح من الأسرتين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا»، مؤكدًا أن الهدف هو الإصلاح واحتواء الخلاف، وليس تحويله إلى أزمة أكبر يصعب احتواؤها.