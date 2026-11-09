قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاسم مفاجأة.. تعرف علي بديل باسم علي في جهاز منتخب مصر
دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد
في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام
ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي
ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا
ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت
قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية
حقيقة وجود مفاوضات من العراق والأردن للتعاقد مع حسام حسن
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
8 اتهامات تهدد هيجسيث.. وزير دفاع أمريكا أمام الكونجرس تمهيدا لعزله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: السعودية وقطر تفضلان حلا سلميا مع إيران.. وأمريكا مستعدة لشن ضربات

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن السعودية وقطر تفضلان حلا سلميا للأزمة الإيرانية، في الوقت الذي أوضح فيه أن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربات ضد طهران إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف موقع "أكسيوس"، أن ترامب اجتمع برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، ما يقرب من 45 دقيقة، وركز الاجتماع على المفاوضات مع إيران.

وأوضح "أكسيوس" نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع على دراية باللقاءات بين ترامب وفانس ورئيس وزراء قطر، أنها كانت "إيجابية" وناقشت طرقًا لتطوير المحادثات مع إيران.

وفي نفس السياق، كشفت مصادر عن مقترح قطري باكستاني يعيد إحياء مسار المفاوضات الجدية بين واشنطن وطهران، ومن المرجح التوصل لاتفاق مبدئي بشأن خفض تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وتضمن المقترح الذي كشفت عنه مصادر لفضائية "العربية" السعودية، ترتيبات لبحث عودة مفتشي الوكالة الذرية لإيران دون توضيح نطاق مهامهم.

وبحسب المقترح، فإن الولايات المتحدة سمحت لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% وطهران وافقت، وتطالب واشنطن بخفض مستوى اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح بحث الاستعانة بدولة ثالثة لتسهيل خفض مستوى اليورانيوم عالي التخصيب بإيران.

وفي المقابل فإن الولايات المتحدة ستفرج عن أصول إيرانية بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار حال التوصل لاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار البحري فورا.

ترامب السعودية وقطر الرئيس الأمريكي حلا سلميا للأزمة الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية 2026

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة

هيئة الدواء المصرية تشارك في المنتدى العربي

هيئة الدواء المصرية تشارك في المنتدى العربي-الصيني الثالث للتعاون الصحي

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ أمين عام سنودس النيل بحصوله على الماجستير في الأدب العربي بتقدير ممتاز

بالصور

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد