ترامب: السعودية وقطر تفضلان حلا سلميا مع إيران.. وأمريكا مستعدة لشن ضربات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن السعودية وقطر تفضلان حلا سلميا للأزمة الإيرانية، في الوقت الذي أوضح فيه أن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربات ضد طهران إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف موقع "أكسيوس"، أن ترامب اجتمع برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، ما يقرب من 45 دقيقة، وركز الاجتماع على المفاوضات مع إيران.

وأوضح "أكسيوس" نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع على دراية باللقاءات بين ترامب وفانس ورئيس وزراء قطر، أنها كانت "إيجابية" وناقشت طرقًا لتطوير المحادثات مع إيران.

وفي نفس السياق، كشفت مصادر عن مقترح قطري باكستاني يعيد إحياء مسار المفاوضات الجدية بين واشنطن وطهران، ومن المرجح التوصل لاتفاق مبدئي بشأن خفض تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وتضمن المقترح الذي كشفت عنه مصادر لفضائية "العربية" السعودية، ترتيبات لبحث عودة مفتشي الوكالة الذرية لإيران دون توضيح نطاق مهامهم.

وبحسب المقترح، فإن الولايات المتحدة سمحت لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% وطهران وافقت، وتطالب واشنطن بخفض مستوى اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح بحث الاستعانة بدولة ثالثة لتسهيل خفض مستوى اليورانيوم عالي التخصيب بإيران.

وفي المقابل فإن الولايات المتحدة ستفرج عن أصول إيرانية بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار حال التوصل لاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار البحري فورا.