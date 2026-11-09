إيران تعرض استئناف مفاوضات وقف الحرب خلال 48 ساعة وتضع شروطًا أمام واشنطن

دافعت إيران، الاثنين، عن مقترح لاستئناف محادثات السلام خلال يومين فقط، واصفة إياه بأنه العرض الأكثر منطقية المطروح على الطاولة، وذلك بعدما وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعض الشروط الإيرانية بأنها شنيعة ومثيرة للسخرية.

مفاوضات وقف الحرب



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ردًا على تصريحات روبيو: هل من غير المنطقي أن تطالب إيران برفع العقوبات الأمريكية غير القانونية وإنهاء الحصار البحري المفروض عليها قبل بدء المفاوضات، وأن تنتهي الحرب على جميع الجبهات؟



وقدمت إيران مقترحًا لتقليص المدة اللازمة لاستئناف المحادثات إلى يومين، بدلًا من المقترح السابق الذي تضمن مهلة سبعة أيام، واشترطت طهران على واشنطن، قبل استئناف المفاوضات، تلبية عدد من المطالب، من بينها وقف الأعمال العدائية، ورفع الحصار، والتنازل عن العقوبات.

وقال بقائي أيضًا إن الضغوط الأمريكية على العراق لإغلاق معظم حدوده مع إيران يجب ألا تؤثر على العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وذلك بعدما صرح وزير الخارجية العراقي بأن واشنطن تضغط من أجل اتخاذ هذه الخطوة.



واعتبر بقائي أن تشكيل قوة عسكرية أمريكية لممارسة ضغوط على التجارة البرية الإيرانية ليس سوى محاولة لصرف الأنظار، وذلك في أعقاب خسائر الجمهوريين، حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتخابات التجديد النصفي.