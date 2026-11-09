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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تسخر من أمريكا بعد إطلاق الجيش بودكاست وسط الحرب.. من «الغضب الملحمي» إلى «سلاحف النينجا»

متحدث الخارجية الأمريكية
متحدث الخارجية الأمريكية
إلهام عبد العزيز

سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، من قائد القيادة المركزية الأمريكية، قائلاً إنه بعد انتصاراته المزعومة في ميناب وسيريك، اتجه الآن إلى إنتاج البودكاست، ويعتزم إعداد حلقة جديدة من مسلسل سلاحف النينجا، حسب وكالة فارس الإيرانية.

القيادة المركزية الأمريكية تطلق بودكاست


وجاءت تصريحات بقائي بعدما أطلقت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بودكاست رسميًا، الخميس، في وقت تدخل فيه الحرب الأمريكية على إيران شهرها التاسع، وسط انتقادات واسعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما استهل قائد القيادة، الأدميرال براد كوبر، الحلقة الأولى بمزاح حول سرقته البطاطس المقلية من زميله، ولم يتطرق سوى بإيجاز إلى الصراع الدائر.


وجاءت الحلقة الافتتاحية، التي حملت عنوان Inside Centcom، ومدتها أقل بقليل من 12 دقيقة، بمشاركة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وكبير ضباط الصف في القيادة، رئيس الأفراد المجندين ليتيف كومبتون.


وقال كومبتون إن البودكاست، الذي صدر الخميس، يهدف إلى تقديم رؤى حول كيفية عمل القيادة، وإتاحة الفرصة للشعب الأمريكي للتعرف على الأشخاص المميزين الذين يشكلون فريق العمل.

وأضاف كومبتون في مستهل الحلقة أن العام كان حافلًا بالأحداث، قبل أن يوجه إلى كوبر أسئلة بشأن روتينه الشخصي للحفاظ على اللياقة البدنية، وما يتناوله على الغداء، وفترة عمله ضابطًا مبتدئًا، وفريقه المفضل في دوري كرة القدم الأمريكية، إلى جانب موضوعات خفيفة أخرى.


وتجنب الحوار بين كومبتون وكوبر التطرق بشكل موسع إلى الحرب على إيران، إذ أشارا إليها مرة واحدة باسمها الرسمي، عملية الغضب الملحمي.

إيران الحرب بين واشنطن وطهران الحرب علي إيران

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