العقدة التي استعصت عليه بعد السقوط العشرين.. لماذا ظل برشلونة الاختبار الأصعب في مسيرة سيميوني؟

رغم السنوات الطويلة التي قضاها الأرجنتيني دييجو سيميوني على رأس القيادة الفنية لأتلتيكو مدريد والنجاحات الكبيرة التي حققها مع الروخيبلانكوس على المستويين المحلي والقاري فإن هناك تحديًا ظل عصيًا على المدرب الأرجنتيني في الدوري الإسباني يتمثل في مواجهاته أمام برشلونة الذي تحول إلى أحد أكثر المنافسين إزعاجًا له خلال مسيرته داخل قلعة ميتروبوليتانو.

ولا تتعلق معاناة سيميوني أمام الفريق الكتالوني بمجرد سلسلة من النتائج السلبية وإنما تكشف الأرقام عن فجوة واضحة في المواجهات المباشرة بين الطرفين بعدما خاض المدرب الأرجنتيني 30 مباراة أمام برشلونة في الليجا ولم يحقق سوى 3 انتصارات مقابل 7 تعادلات و20 هزيمة في سجل يعكس صعوبة المهمة التي واجهها على مدار سنوات طويلة.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية بالنظر إلى أن سيميوني نجح في بناء أحد أكثر الفرق تنافسية في إسبانيا خلال حقبته التدريبية وفرض نفسه منافسًا دائمًا لريال مدريد وبرشلونة لكنه لم يتمكن من نقل هذا التفوق إلى مواجهاته المباشرة أمام البلوجرانا لتظل القمم الكتالونية واحدة من أبرز الاختبارات التي لم يجد لها الحل المستمر.

20 هزيمة في 30 مواجهة.. برشلونة يطارد سيميوني برقم صادم

تكشف حصيلة المواجهات المباشرة في الدوري الإسباني عن حجم التفوق الذي فرضه برشلونة على أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني بعدما خسر المدرب الأرجنتيني 20 مباراة من أصل 30 مواجهة جمعته بالفريق الكتالوني في المسابقة المحلية.

ولم يتمكن سيميوني من تحقيق الفوز سوى في 3 مباريات فقط بينما انتهت 7 مواجهات بالتعادل وهي أرقام تمنح برشلونة أفضلية كبيرة في سجل المواجهات خلال حقبة المدرب الأرجنتيني.

وتعني هذه الإحصائية أن سيميوني خرج دون تحقيق الفوز في 27 مباراة من أصل 30 أمام برشلونة بنسبة تعكس حجم الصعوبة التي واجهها في التعامل مع المنافس الكتالوني رغم اختلاف الأجيال واللاعبين والمدربين الذين مروا على الفريقين طوال السنوات الماضية.

ويبدو أن المشكلة لم تكن مرتبطة بفترة زمنية محددة أو جيل بعينه بل امتدت عبر مراحل مختلفة من مشروع سيميوني مع أتلتيكو مدريد وهو ما يجعل برشلونة حالة استثنائية في سجل مواجهاته بالدوري الإسباني.

15 عامًا من الصراع.. لماذا لم يجد سيميوني طريقًا ثابتًا للفوز على برشلونة؟

منذ توليه قيادة أتلتيكو مدريد نجح سيميوني في تغيير شكل الفريق المدريدي وتحويله من منافس يسعى لمزاحمة الكبار إلى قوة حقيقية قادرة على حصد الألقاب ومنافسة قطبي الكرة الإسبانية.

لكن هذا التطور لم ينعكس بالقدر نفسه على مواجهاته أمام برشلونة الذي امتلك في العديد من الفترات الأدوات الفنية التي صعبت مهمة المدرب الأرجنتيني خاصة فيما يتعلق بالاستحواذ والضغط والتحرك السريع بين الخطوط.

وتكمن إحدى أبرز صعوبات مواجهة برشلونة بالنسبة إلى سيميوني في التعامل مع الفرق التي تستطيع الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة وإجبار المنافس على التراجع إلى مناطقه الدفاعية وهو ما يقلل من فرص أتلتيكو في تطبيق أسلوبه القائم على التنظيم الدفاعي واستغلال المساحات في التحولات الهجومية.

كما أن امتلاك برشلونة عناصر قادرة على صناعة الفارق في المواجهات الفردية يمنحه حلولًا متعددة لاختراق التكتلات الدفاعية الأمر الذي يضع منظومة سيميوني أمام اختبارات متكررة خصوصًا عندما يفشل الفريق المدريدي في الضغط على حامل الكرة أو إغلاق المساحات أمام لاعبي الوسط والهجوم.

عقدة تكتيكية تتجاوز أسماء اللاعبين والمدربين

اللافت في سجل المواجهات أن تفوق برشلونة لم يتوقف عند مرحلة معينة من تاريخ الناديين وإنما استمر رغم التغييرات التي شهدتها قائمة الفريق الكتالوني على مدار السنوات الماضية.

فقد واجه سيميوني أجيالًا مختلفة من لاعبي برشلونة وتغيرت الأسماء والأساليب والتفاصيل الفنية لكن النتيجة العامة ظلت تميل بصورة واضحة لمصلحة الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني.

وفي المقابل لم يكن أتلتيكو مدريد فريقًا ضعيفًا أو بعيدًا عن المنافسة خلال هذه الفترة بل نجح في حصد لقب الدوري الإسباني مرتين تحت قيادة سيميوني ونافس بقوة على البطولات المحلية والقارية وهو ما يجعل الفارق في المواجهات المباشرة أمام برشلونة أكثر لفتًا للانتباه.

ويعكس ذلك أن التفوق في سباق البطولات لا يعني بالضرورة امتلاك الأفضلية أمام جميع المنافسين إذ يمكن لفريق أن ينجح في فرض شخصيته على معظم خصومه بينما يجد صعوبة استثنائية أمام منافس يمتلك خصائص فنية لا تتناسب مع طريقة لعبه.