غيابات الفريقين.. تشكيل القمة المرتقبة بين برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

يدخل برشلونة مواجهته المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها على ملعب «ميتروبوليتانو»، وسط تحديات فنية بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع صدارة الدوري الإسباني، ويضع المدرب الألماني هانز فليك أمام عدة اختيارات صعبة لتحديد التشكيل الأساسي.

وتلقى فليك ضربة قوية يوم الثلاثاء الماضي، بعدما فقد خدمات رودري خلال مواجهة أستون فيلا، إثر تعرض اللاعب لإصابة في العضلات الخلفية للفخذ، ستبعده عن الملاعب لمدة تقارب شهرًا، ليغيب بذلك عن المواجهة المهمة أمام أتلتيكو مدريد.

أخبار إيجابية لفليك قبل مواجهة أتلتيكو

ورغم غياب رودري، فإن الأخبار ليست كلها سيئة بالنسبة إلى المدرب الألماني، بعدما حصل الثنائي إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن على التصريح الطبي، ليصبحا متاحين للمشاركة في المباراة المرتقبة.

وكان إريك جارسيا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال بيتيس يوم 17 أكتوبر الماضي، بعدما أصيب في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيمن، وسط توقعات بغيابه لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

لكن المدافع الإسباني نجح في التعافي خلال ثلاثة أسابيع فقط، وأصبح جاهزًا للعودة إلى الملاعب، بل إن مشاركته أساسيًا تظل واردة، وفقًا لما أشار إليه فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس.

أما المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، الذي بدأ الموسم بمستويات جيدة، فقد تعرض للإصابة خلال مواجهة إشبيلية يوم 19 سبتمبر، على مستوى العضلة المستقيمة الأمامية للعضلة الرباعية في الساق اليسرى، وكانت التوقعات تشير إلى غيابه نحو ستة أسابيع.

ومع اقتراب انتهاء فترة غيابه، سيكون كريستنسن حاضرًا في ملعب ميتروبوليتانو، إلا أن فليك لا يرغب في المجازفة بإشراكه، تجنبًا لتجدد الإصابة.

وتمنح عودة الثنائي خيارات إضافية للمدرب الألماني من أجل تدعيم الخط الخلفي، الذي عانى كثيرًا من الإصابات خلال الفترة الماضية، خاصة مع استمرار غياب تشافي إسبارت وجول كوندي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت».

برايان فارينياس حل جديد في مركز الظهير الأيمن

وتسببت كثرة الغيابات، إلى جانب محدودية الاعتماد على بالدي، في اتجاه فليك نحو تجربة حل تكتيكي جديد، من خلال توظيف برايان فارينياس في مركز الظهير الأيمن.

ويبقى السؤال المطروح قبل مواجهة أتلتيكو مدريد هو ما إذا كان المدرب الألماني سيواصل الاعتماد على اللاعب القادم من فالنسيا في هذا المركز، أم سيمنح إريك جارسيا الفرصة لشغل هذا الدور، خاصة أن الخط الخلفي يضم عددًا من العناصر التي تبدو مرشحة بقوة للمشاركة، وفي مقدمتها باو كوبارسي وجيرارد مارتين وجواو كانسيلو.

من يعوض غياب رودري في وسط برشلونة؟

ويمثل غياب رودري أحد أبرز الملفات التي تشغل تفكير فليك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، نظرًا لأهمية المباراة وصعوبة المنافس، وهو ما يفرض عليه اختيار البديل المناسب في وسط الملعب.

وخلال مواجهة أستون فيلا، قرر فليك الدفع بمارك بيرنال لتعويض غياب اللاعب، وقدم الأخير شوطًا ثانيًا جيدًا للغاية إلى جانب بيدري، ليصبح أحد الخيارات المطروحة للظهور في التشكيل الأساسي أمام أتلتيكو.

ويتنافس بيرنال مع الهولندي فرينكي دي يونج على حجز مكان في وسط الملعب، خاصة أن الأخير بدأ يحصل على مزيد من دقائق اللعب عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال كأس العالم 2026.

ملامح هجوم برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

وعلى المستوى الهجومي، تشير التوقعات إلى إمكانية اعتماد فليك على فيرمين لوبيز في مركز صانع الألعاب، مع وجود لامين يامال في الجهة اليمنى، ورافينيا في العمق، وأنتوني جوردون على الجهة اليسرى.

كما تظل هناك فرصة لمشاركة أديمي، الذي لم يحصل على أي دقائق خلال مواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يمنح فليك خيارًا إضافيًا في الخط الأمامي.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد

وطرحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» التشكيل المتوقع لبرشلونة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، وفقًا لطريقة لعب 4-2-3-1، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: برايان فارينياس، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جواو كانسيلو.

خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري، فيرمين لوبيز، أنتوني جوردون.

خط الهجوم: رافينيا.

غيابات أتلتيكو مدريد قبل المواجهة المرتقبة

على الجانب الآخر، يدخل أتلتيكو مدريد المباراة وسط بعض الغيابات المؤثرة، حيث يستمر غياب كريستيان روميرو بسبب إصابة عضلية، بينما لن يكون جوني كاردوسو متاحًا أيضًا نتيجة معاناته من آلام في الفخذ.

في المقابل، يستعيد الفريق خدمات مورتن هيولماند، بعد غيابه عن مواجهة بايرن ميونخ، كما تبرز احتمالية عودة لي كانج إن إلى التشكيل الأساسي، إلى جانب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام برشلونة

وتوقعت الصحيفة أن يعتمد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على طريقة لعب 4-4-2، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، مارك بوبيل، ديفيد هانكو، خافي جالان.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، بابلو باريوس، مورتن هيولماند، أليكس باينا.

خط الهجوم: لي كانج إن، جوليان ألفاريز.

وتترقب جماهير الفريقين المواجهة التي تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة الدوري الإسباني، وسط تساؤلات بشأن قدرة برشلونة على تجاوز غياب رودري، ومدى استفادة فليك من عودة بعض العناصر الدفاعية، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا قويًا أمام كتيبة سيميوني.