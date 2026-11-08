الحرس الوطني الإماراتي يعلن استقرار حالة 22 شخصا بعد إنقاذهم من حريق سفينة شحن ببحر عمان

أعلنت مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني الإماراتي، استقرار الحالة الصحية لـ 22 شخصا من الجنسيات العربية، بعد تمكنها من إنقاذهم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية، إثر اندلاع حريق في سفينة شحن كانوا عليها داخل بحر عمان.

وجاءت عملية الإنقاذ عقب تلقي مجموعة حرس السواحل الإماراتي بلاغا من طاقم السفينة يفيد باندلاع حريق عليها، حيث باشرت الفرق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا،حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم /الأحد/.