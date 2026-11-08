تناول الزبادي قبل النوم.. فوائد صحية للأمعاء والعظام ومتى يسبب الانتفاخ؟

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الزبادي قبل النوم، باعتباره وجبة خفيفة وسهلة الهضم، خاصة لدى الراغبين في تجنب الوجبات الدسمة خلال ساعات المساء، إلا أن فوائده لا تقتصر على الشعور بالشبع، بل يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

ووفقا لكلية هارفارد للصحة العامة، يعد الزبادي مصدرا للبروتين والكالسيوم وعدد من الفيتامينات والمعادن، كما تحتوي بعض أنواعه على بكتيريا حية قد تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي.

فوائد تناول الزبادي قبل النوم

1- دعم صحة الجهاز الهضمي

تحتوي بعض أنواع الزبادي على بكتيريا نافعة تساعد في دعم التوازن الطبيعي للميكروبات الموجودة في الأمعاء، وهو ما قد ينعكس بصورة إيجابية على صحة الجهاز الهضمي.

2- المساعدة على الشعور بالشبع

يحتوي الزبادي على البروتين الذي يساعد على زيادة الشعور بالشبع، ما يجعله اختيارا مناسبا كوجبة خفيفة في المساء، خاصة عند اختيار الأنواع الطبيعية غير المحلاة.

3- الحفاظ على صحة العظام

يعد الزبادي مصدرا مهما للكالسيوم والفوسفور، وهما من العناصر الضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما تحتوي بعض أنواعه المدعمة على فيتامين د.

4- توفير عناصر غذائية مهمة للجسم

يحتوي الزبادي على فيتامين B12 والبروتين وعدد من المعادن، التي تلعب دورا في دعم الوظائف الطبيعية للجسم، بما في ذلك صحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء.

5- بديل صحي للحلويات المسائية

يمكن تناول الزبادي الطبيعي مع قطع الفاكهة الطازجة بدلا من الحلويات الغنية بالسكريات المضافة، ما يساعد على تحسين جودة النظام الغذائي وتقليل استهلاك السكر.

6- قد يكون أسهل في الهضم من الحليب

تساعد عملية تخمير الحليب أثناء تصنيع الزبادي على تقليل جزء من اللاكتوز الموجود به، لذلك قد يتحمله بعض الأشخاص المصابين بعدم تحمل اللاكتوز بصورة أفضل من الحليب العادي.

هل تناول الزبادي قبل النوم يسبب الانتفاخ؟

يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ أو الغازات بعد تناول الزبادي، خاصة المصابين بعدم تحمل اللاكتوز أو الذين يعانون من حساسية تجاه بعض مكونات منتجات الألبان، كما أن تناول كميات كبيرة منه قبل النوم قد يسبب الشعور بالامتلاء وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.

ما أفضل نوع زبادي يمكن تناوله مساء؟

يفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى، مع قراءة المكونات للتأكد من عدم احتوائه على كميات مرتفعة من السكر المضاف،ويمكن إضافة القليل من الفاكهة أو المكسرات للحصول على وجبة خفيفة ومتوازنة.