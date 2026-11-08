برلماني: توطين صناعة المركبات والمعدات يُعزّز قوة الصناعة الوطنية |خاص

أكد النائب أحمد يونس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير صناعة المركبات والمعدات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة تمثل خطوة مهمة لدعم التنمية الصناعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التحول إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع والابتكار، بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات والمكونات من الخارج.

وقال “يونس” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تطوير هذه الصناعة يحمل فرصًا كبيرة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وخلق مجالات جديدة للتشغيل، خاصة أن صناعة المركبات ترتبط بعشرات الصناعات المكملة، بما يجعل التوسع فيها محركًا لنشاط قطاعات إنتاجية متعددة.

صناعة المركبات قاطرة لتحريك عشرات الصناعات

وأوضح عضو مجلس النواب أن صناعة المركبات لا تتوقف عند إنتاج السيارة أو المعدة في صورتها النهائية، وإنما تشمل منظومة واسعة من الصناعات المرتبطة بها، مثل الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية والإلكترونية، فضلًا عن مكونات المحركات وأنظمة التشغيل وقطع الغيار.

وأضاف أن التوسع في هذه الصناعات يتيح فرصًا حقيقية أمام المصانع المصرية لزيادة إنتاجها، ورفع معدلات التشغيل، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يحقق تكاملًا أكبر بين مختلف حلقات الإنتاج الصناعي.

نقل التكنولوجيا وتأهيل العمالة ضرورة لزيادة الإنتاجية

وأشار يونس إلى أن مواكبة أحدث النظم العالمية في تصنيع المركبات والمعدات تتطلب الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتطوير مهارات العمالة الفنية والهندسية، وربط منظومة التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات المصانع.

وأكد أن نقل التكنولوجيا يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من الشراكات الصناعية، بحيث لا يقتصر التعاون على توفير خطوط الإنتاج، بل يمتد إلى اكتساب الخبرات والقدرة على التصميم والتطوير والابتكار محليًا.

القطاع الخاص شريك أساسي في توطين الصناعة

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في منظومة الصناعات الهندسية والمغذية، من خلال تشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة أمام الشركات المحلية للدخول في سلاسل الإنتاج، بما يعزز المنافسة ويرفع كفاءة المنتج المصري.

ولفت إلى أن التكامل بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والخبرات المتاحة، مع أهمية توسيع قاعدة التعاون مع الشركات والمصانع الوطنية.

السيارات الكهربائية فرصة لمستقبل الصناعة المصرية

وأضاف يونس أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية يمثل مسارًا مهمًا لمواكبة التحولات العالمية في قطاع النقل، ويفتح مجالات استثمارية جديدة في البطاريات والمكونات الإلكترونية وأنظمة التحكم والطاقة.

وأكد أن نجاح هذا التوجه يرتبط بزيادة نسبة المكون المحلي، وتطوير الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، والعمل على بناء قدرات مصرية في التصميم والتصنيع، بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

واختتم النائب أحمد يونس تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة المركبات والمعدات يجب أن يتحول إلى مشروع صناعي متكامل، يستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، بما يدعم بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتكنولوجيا والقيمة المضافة.