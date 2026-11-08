نقص فيتامين B12.. علامات تحذيرية تظهر على الأعصاب والذاكرة لا تتجاهلها

يعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء، إلا أن انخفاض مستوياته قد يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض الصحية التي تتطور تدريجيا، وقد يخلط البعض بينها وبين الإرهاق الناتج عن ضغوط الحياة اليومية.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، فإن نقص فيتامين B12 قد يؤثر على الأعصاب والذاكرة والعضلات، وفي بعض الحالات قد يؤدي تأخر التشخيص والعلاج إلى مضاعفات عصبية طويلة الأمد.

علامات تحذيرية لنقص فيتامين B12

1- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق

يعد التعب من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين B12، وقد يحدث نتيجة تأثير النقص على تكوين خلايا الدم الحمراء، ما يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا لدى بعض الأشخاص.

2- التنميل في اليدين والقدمين

قد يؤدي نقص الفيتامين إلى تأثر الأعصاب الطرفية، ما يسبب الشعور بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين، وقد تستمر هذه الأعراض أو تتفاقم في حالة عدم الحصول على العلاج المناسب.

3- ضعف الذاكرة والتركيز

يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات فيتامين B12 على الوظائف الإدراكية، ما يؤدي إلى صعوبة التركيز أو مشكلات الذاكرة والتفكير، خاصة عند استمرار النقص لفترات طويلة.

4- ضعف العضلات

قد يعاني بعض المصابين من ضعف العضلات وصعوبة أداء الأنشطة اليومية المعتادة، نتيجة تأثير نقص الفيتامين على الجهاز العصبي.

5- اضطرابات التوازن والمشي

من العلامات التي تستدعي الانتباه الشعور بعدم الاتزان أو صعوبة تنسيق الحركة أثناء المشي، إذ قد تشير هذه الأعراض إلى تأثر الأعصاب نتيجة نقص الفيتامين.

6- التهاب اللسان وتقرحات الفم

قد يظهر اللسان باللون الأحمر مع الشعور بالألم أو الالتهاب، كما قد يعاني بعض الأشخاص من تقرحات متكررة داخل الفم.

7- خفقان القلب وضيق التنفس

في الحالات المصحوبة بالأنيميا، قد تظهر أعراض مثل تسارع ضربات القلب وضيق التنفس، خاصة أثناء بذل المجهود.

8- اضطرابات الرؤية

قد يؤدي النقص الشديد أو المستمر في بعض الحالات إلى التأثير على العصب البصري، ما يسبب مشكلات في الرؤية تستدعي التقييم الطبي.

ما أسباب نقص فيتامين B12؟

لا يرتبط نقص الفيتامين دائما بعدم تناول الأطعمة الغنية به، بل قد ينتج عن ضعف امتصاصه داخل الجهاز الهضمي.

ومن أبرز الأسباب اتباع نظام غذائي نباتي صارم دون الحصول على مصادر مدعمة أو مكملات مناسبة، والإصابة بفقر الدم الخبيث، وبعض أمراض المعدة والأمعاء.

كما قد يرتبط النقص بالاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية، مثل الميتفورمين المستخدم لعلاج السكري، وبعض الأدوية التي تقلل إفراز حمض المعدة.

أطعمة غنية بفيتامين B12

يمكن الحصول على الفيتامين من مجموعة من المصادر الغذائية، أبرزها اللحوم والأسماك والبيض والحليب والزبادي والجبن، بالإضافة إلى بعض حبوب الإفطار والمنتجات النباتية المدعمة بالفيتامين.

متى يجب إجراء تحليل فيتامين B12؟

ينصح بمراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة مثل التنميل أو ضعف التوازن أو الإرهاق غير المبرر، لتقييم الحالة وتحديد الفحوصات المناسبة.

ويحذر الأطباء من تجاهل أعراض نقص الفيتامين، خاصة الأعراض العصبية، لأن تأخر العلاج قد يؤدي إلى استمرار بعض المضاعفات حتى بعد تصحيح مستوى الفيتامين.