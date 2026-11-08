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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. زوزو حمدي الحكيم من محافظة أسيوط الى النجومية

زوزو حمدي الحكيم
زوزو حمدي الحكيم
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد  الفنانة زوزو حمدي الحكيم، والتي قدمت العديد من الاعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

نشأة الفنانة زوزو حمدي الحكيم

ولدت زوزو حمدي الحكيم، في محافظة أسيوط، وتخرجت في المعهد العالي للتمثيل عام 1934، وعملت في الفرقة القومية التي كان يرأسها «خليل مطران»، وأحبها الشاعر الكبير إبراهيم ناجي، الذي قيل أنه كتب فيها قصيدته الرائعة "الأطلال" التي تغنت بها أم كلثوم.

حصلت الفنانة على الشهادة العليا من معهد المعلمات عام 1930 وقبل أن تلتحق بالتدريس في مدرسة الراهبات قرأت إعلانا في جريدة الأهرام عن إنشاء معهد للتمثيل تقدمت إليه ونجحت في الاختبار بتفوق، وكان يزاملها في نفس الدفعة الفنانة روحية خالد والفنانة رفيعة الشال.

مسيرة زوزو حمدي الحكيم الفنية 

وفي عام 1931 قرر وزير المعارف العمومية آنذاك حلمي عيسى إغلاق المعهد وبالتالي بدأت تشق طريقها الي الفن من خلال حرصها علي التواجد بالوسط الثفافي وحضور الندوات والامسيات الشعرية وقد ارتبطت بالعديد من العلاقات والصداقات في الوسط الثقافي مثل الاديب زكي مبارك والذي قيل إنه كتب فيها عددًا من قصائده الشعرية.

"سكينة" السينما المصرية ذاع صيتها في الوسط الفني، حيث جسدت الشخصيات التي تجمع بين القوة والصرامة فهي في الفيلم الأشهر (المومياء) وفي فيلم ريا وسكينة وفي بيت الطالبات وفي أفواه وأرانب وإسكندرية ليه وواإسلاماه وليلى بنت الفقراء وإلى الأبد، وفي الدراما كانت من أوائل الفنانات اللاتي قمن بالعمل في التليفزيون منذ نشأته عام 1960 وذلك باشتراكها في المسلسل التليفزيوني الاشهر (العسل المر).

زواج زوزو حمدي الحكيم 

تزوجت زوزو حمدي الحكيم من الكاتب الصحفي محمد التابعي (سرا)، وبعد سنوات من طلاقها منه تزوجت في منتصف الأربعينيات من خارج الوسط الفني، وعاشت معه أكثر من 25 عاما إلى أن رحل لتظل باقية على عهده مع ابنتها التي أنجبتها منه، إلى أن رحلت عام 2003.

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