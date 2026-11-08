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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجم النجوم.. رسالة مؤثرة من شقيقة أحمد حلمي بعد تكريمه بتمثال شمعي في دبي

احمد حلمى
احمد حلمى
يمنى عبد الظاهر

وجهت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، رسالة مليئة بالمحبة والفخر له، احتفالًا بتكريمه في متحف مدام توسو بمدينة دبي، من خلال وضع تمثال شمعي يجسد ملامحه، ليصبح أول فنان مصري يحظى بهذا التكريم داخل المتحف.

وعبرت سالي عن سعادتها بهذا الإنجاز، مشيدة بمحبة الجمهور لشقيقها، ومؤكدة أن أي تمثال مهما بلغت دقته لن يكون بمكانة أحمد حلمي الحقيقي في قلبها.

وشاركت سالي رسالتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «وسيظل أخى نجم النجوم، ولو فيه منك مليون تمثال، فأنت في قلبى الأصل، مبروك يا حبيبي، مبروك عليك حب الناس».


وأضافت: «أول فنان مصري يُصنع له تمثال في متحف الشمع بدبي، كنا دايمًا بنقول: أحمد حلمى واحد بس!! أهم بقوا اتنين، بس الاتنين فى قلبنا واحد، والله تستحق كل ما هو جميل، لأن قلبك جميل، وتستحق كل التقدير والحب».

أحمد حلمي يستعد لعرض فيلم «حدوتة»

على صعيد آخر، ينتظر أحمد حلمي عرض فيلمه الجديد «حدوتة»، الذي تدور أحداثه حول رجل يجد نفسه في مأزق بعدما يكتشف أنه نسي المكان الذي أخفى فيه شاهدًا مهمًا اختطفه.

ويلجأ بطل العمل إلى أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، على أمل استعادة ذاكرته والتوصل إلى مكان الشاهد، في محاولة للخروج من الورطة التي وقع فيها.

أبطال فيلم «حدوتة»

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد حلمي كل من أمينة خليل، وماجد المصري، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، في ثاني تجاربه الإخراجية بعد فيلم «5 جولات».

سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي متحف مدام توسو مدينة دبي تمثال شمعي ماجد المصري حدوتة أمينة خليل

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