هل تنظيم الأسرة يتعارض مع الإيمان بأن الله هو مُدبّر الأرزاق؟ .. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تنظيم الأسرة جائز شرعًا ولا حرج فيه، بشرط موافقة الزوجين على ذلك، وألا يترتب على استخدام وسائل تنظيم النسل أي أضرار صحية عاجلة أو مستقبلية، مع ضرورة أن يتم الأمر تحت إشراف الطبيب المختص.

وأوضحت الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الإيمان بأن الله تعالى هو المُدبّر للأرزاق والآجال، ولا يُعد اعتراضًا على مشيئته سبحانه وتعالى، وإنما يدخل في إطار الأخذ بالأسباب المباحة لتحقيق المصالح وتجنب الأضرار.

وأضافت أن اتخاذ الإنسان للأسباب التي تعينه على تحقيق أهدافه أو تجنبه ما قد يضره أمر جائز، ما دام ملتزمًا بأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، مؤكدة أن تنظيم الأسرة لا يتنافى مع الثقة في تدبير الله تعالى ورزقه لعباده.

استطلاع هلال شهر جمادى الأخرة غدًا الاثنين

وفي سياق آخر تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد.

وفي هذا السياق، كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها معهد الفلك عن موعد ميلاد هلال شهر جمادى الآخرة، مشيرة إلى أن الاقتران سيحدث في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 9 نوفمبر 2026، وهو يوم تحري الهلال.



