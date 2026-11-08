مسئولية ثقيلة.. ياسر ريان يكشف رأيه في تولي علي ماهر تدريب منتخب مصر

علق ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، على تولي علي ماهر المسؤولية الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن قيادة الفراعنة تمثل فرصة كبيرة وشرفًا لأي مدرب، لكنها في الوقت ذاته تضع صاحب المهمة أمام مسؤولية ثقيلة وتحديات عديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ريان، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ستاد المحور»، أنه يتمنى التوفيق لعلي ماهر في تجربته الجديدة، مشيرًا إلى أن معرفته الجيدة بلاعبي الدوري المصري تمنحه فرصة للتعامل مع اختيارات المنتخب بصورة مناسبة، خاصة في ظل امتلاكه خبرة بطبيعة ومستويات اللاعبين المحليين.

وتوقع نجم الأهلي السابق ظهورًا جيدًا لعلي ماهر في أولى مبارياته أمام مالاوي، رغم أن المواجهة تبدو سهلة نظريًا، مطالبًا المدير الفني بالاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية، دون الالتفات إلى الأسماء أو النجومية، مع تحقيق مبدأ العدالة في الاختيارات.

وعلى صعيد آخر، تطرق ياسر ريان إلى فوز الأهلي على السكة الحديد في بطولة كأس مصر، معتبرًا أن النتيجة جاءت طبيعية، كما أشار إلى أن جماهير القلعة الحمراء لا تضع الأداء الجمالي في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، بقدر اهتمامها بتحقيق الانتصارات وحصد البطولات تحت قيادة الحسين عموتة.

وأضاف أن نتائج الأهلي مع عموتة تبدو جيدة، لكن مواجهة بيراميدز ستكون الاختبار الأبرز للمدرب، في ظل أهمية اللقاء بالنسبة للإدارة والجماهير، مشيرًا إلى أن قائمة بيراميدز تضم عناصر أقوى من الأهلي، رغم صعوبة المواجهة على الفريقين.

واختتم نجم الأهلي السابق حديثه بالتعليق على الزمالك ومواجهته أمام مصر للتأمين في كأس مصر، موضحًا أن لاعبي الأخير دخلوا المباراة بدوافع أكبر، لرغبتهم في إثبات قدراتهم أمام فريق بحجم الزمالك.



