اليوم .. الإعلان عن الجهاز الفنى المُعاون لـ علي ماهر لتدريب منتخب مصر

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم للكشف عن تشكيل الجهاز الفني المعاون لعلي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وذلك بعد قرار تعيينه لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة خلفًا لحسام حسن.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن، أمس السبت، تولي علي ماهر المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، مع تكليفه بتقديم رؤيته بشأن تشكيل الجهاز المعاون، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العمل استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتتجه الأنظار إلى الأسماء التي سيختارها المدير الفني الجديد لمعاونته في مهمته، خاصة مع اقتراب موعد مواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، والمقرر إقامتهما يومي 13 و17 نوفمبر الجاري.

ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في التصفيات، بعدما حصد 4 نقاط خلال أول جولتين، بالتعادل أمام أنجولا وتحقيق الفوز على جنوب السودان، ليبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل.

ومن المنتظر أن يحسم الإعلان الرسمي عن الجهاز المعاون ملامح المرحلة المقبلة، على أن يبدأ علي ماهر وفريقه المعاون وضع برنامج الإعداد وتجهيز اللاعبين للمباراتين المرتقبتين.