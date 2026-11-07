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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خلال 17 يوما.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تبدأ وزارة المالية خلال 17 يومًا مقبلة في صرف مرتبات نوفمبر 2026 لكل الموظفين بالحكومة، ضمن جدول استحقاقات تقاضي رواتب العاملين بالدولة وذلك للشهر الـ5 على التوالي.

تفاصيل المرتبات

وفقا تقرير صادر عن قطاع المديريات والمأموريات المالية التابع لوزارة المالية فإنه تقرر بدء تحويل مرتبات شهر نوفمبر 2026 لكافة الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة ووحدات الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية؛ من  خلال الوحدات الحسابية التابعة للوزارة.

مرتبات شهر اكتوبر

وتتضمن بدء عمليات تحويل كل الرواتب على الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين للشهر الخامس على التوالي خلال السنة المالية 2026-2027 الحالية.

الحد الأدني للأجور

مع بدء السنة المالية 2026-2027 الحالية أقرت الحكومة تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 5 أيام كاملة، صرف مرتبات  نوفمبر 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

زيادة المرتبات والمعاشات2026

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر  2026

من المخطط أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 لكل العاملين بالحكومة والتي تتضمن كافة الهيئات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة؛ اعتباراً من الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

وحسب تقارير رسمية صادرة وزارة المالية والتي تتضمن تبكير عمليات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 بالزيادات الجديدة التي تم إقرارها لكل العاملين بالدولة مع بدء السنة المالية الحالية.

خامس مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف خامس مرتبات السنة المالية الجديدة .

ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف المرتبات من الفترة 24 حتي 30 نوفمبر الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق أيام الثلاثاء الموافق 24 حتي 26 من نوفمبر الجاري  لمدة 3 أيام متصلة ، ثم استكمالها خلال يومي الأحد 29 و الإثنين 30 من نفس الشهر .

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

مرتبات نوفمبر 2026 بالزيادة الجديدة

وبموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

زيادة المرتبات 2026

صرف مرتبات نوفمبر 2026 بالزيادة

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 جنيها.
  • الدرجة العليا: 13.294 جنيها.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 جنيها.
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