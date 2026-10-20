نشأت الديهي محذرًا وزير المالية الإسرائيلي: أنت بتلعب بالنار

شن الإعلامي نشأت الديهي هجومًا حادًا على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ردًا على هجومه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، محذرًا من المساس بمصر أو العبث بأمنها واستقرارها.

مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل المساس بأمنها

وأعرب الديهي، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، عن رفضه بالتطاول على القيادة المصرية، مؤكدًا أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل المساس بمكانتها أو أمنها القومي.

وقال الديهي، تعليقًا على التصريحات الإسرائيلية: «طظ فيك وفي حكومة إسرائيل وفي نتنياهو»، رافضًا تشكيك الوزير الإسرائيلي في تصريحات الرئيس السيسي، وموجهًا إليه تحذيرًا بقوله: «أنت بتلعب بالنار، وأحذرك من العبث مع مصر».

ووجه الإعلامي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بوضع حد لتصريحات وزير ماليته التي اعتبرها استفزازية، معربًا عن أمله في أن تسفر الانتخابات الإسرائيلية عن تغيير المشهد السياسي الحالي.

كما انتقد الديهي التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية الإسرائيلي بشأن المملكة العربية السعودية، مستنكرًا ما اعتبره إساءة إلى دولة عربية، ومشددًا على رفضه للخطاب الذي يستهدف الدول العربية وقياداتها.

وفي سياق آخر، أكد الديهي رفضه تدخل جماعة الإخوان في الشأن المصري، قائلًا إنه ليس من حق الجماعة الحديث عن القضايا الداخلية المصرية، في موقف يعكس رفضه لما يعتبره تدخلًا في شؤون الدولة ومواقفها الوطنية.