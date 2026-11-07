سفير التشيك بالقاهرة: التجارة مع مصر تتجاوز 800 مليون دولار

قال السفير ياكوب شلوساريك، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، إن العلاقات بين القاهرة وبراغ تشهد زخمًا متصاعدًا، ونقلة نوعية على مختلف الأصعدة، مدفوعةً بشراكة اقتصادية قوية، ورغبة مشتركة في تعميق الروابط الثقافية والتعليمية.



وأضاف السفير التشيكي، في تصريحات خاصة لبرنامج «جسور» بالتلفزيون المصري على هامش احتفالات السفارة التشيكية بالعيد الوطني في القاهرة، أن الشراكة الاقتصادية تشكل الركيزة الأساسية للتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 800 مليون دولار خلال عام 2025، مما يعكس متانة الروابط التجارية وتناميها المستمر.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد مباحثات مكثفة لفتح آفاق استثمارية أرحب وجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التشيكية إلى السوق المصري للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة، إلى جانب إيلاء اهتمام متزايد بمساري التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تفعيل برامج تبادل الطلاب والخبرات الأكاديمية وتعزيز التنسيق والتوأمة بين الجامعات في كلا البلدين.