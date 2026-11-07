تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟

تستمر التقلبات الجوية في فرض أجوائها على مختلف محافظات الجمهورية، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدًا الأحد 8 نوفمبر 2026، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، يميل إلى الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصبح مائلًا للبرودة إلى بارد خلال الليل والصباح الباكر، مع تسجيل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة 16 درجة مئوية.



وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية منخفضة الحرارة، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي ساهم في تراجع درجات الحرارة وظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وسط توقعات باستمرار فرص الأمطار على مناطق متفرقة.

الطقس غدا الأحد 8 نوفمبر.. انخفاض الحرارة وفرص سقوط الأمطار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا الأحد، ليسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، مع أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة مع حلول الليل، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة في الصباح الباكر.

وتشمل خريطة الظواهر الجوية المتوقعة غدًا عددًا من الظواهر التي تستدعي الانتباه، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الساحلية، وتتمثل في:

الشبورة المائية: تظهر خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: تتراوح نسبة حدوثها حول 30% على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة مناطق شمال الوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة: تصل نسبة حدوثها إلى نحو 20% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، مع احتمالية امتدادها إلى أجزاء من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، بما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

اضطراب الملاحة البحرية: تتأثر بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، وتشمل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

تشهد بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية غدًا الأحد، مع نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج الذي يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار.

وتشمل المناطق المتأثرة بهذا الاضطراب سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وهو ما يستدعي متابعة تطورات حالة البحر والالتزام بالتعليمات المنظمة للأنشطة البحرية، خصوصًا مع ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن خريطة الظواهر الجوية المصاحبة لانخفاض درجات الحرارة، حيث لا تقتصر التغيرات على فرص سقوط الأمطار، بل تمتد إلى نشاط الرياح واضطراب الملاحة في بعض المناطق الساحلية.



درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

تسجل درجات الحرارة غدًا الأحد 8 نوفمبر 2026 مستويات متفاوتة بين المحافظات، مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، وتصل الصغرى في القاهرة إلى 16 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

الإسكندرية: العظمى 23 درجة، والصغرى 17 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

مطروح: العظمى 22 درجة، والصغرى 16 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 26 درجة، والصغرى 20 درجة.

أسوان: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

وتوضح هذه المعدلات استمرار الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، خاصة في القاهرة الكبرى ومدن شمال البلاد، حيث تنخفض الصغرى إلى مستويات تستدعي ارتداء ملابس مناسبة للأجواء الباردة خلال الساعات الأولى من الصباح وفترات الليل المتأخرة.

الأرصاد تكشف أسباب انخفاض درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد، امتدت إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن حالة عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية ترتبط بتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على سطح الأرض.

وأضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل تتميز بانخفاض درجات حرارتها، الأمر الذي ساهم في تراجع درجات الحرارة على معظم المناطق.

كما أشارت إلى أن انتشار السحب وحجبها جزءًا من أشعة الشمس ساعد على انخفاض درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

أجواء مائلة للبرودة ليلًا والصغرى تصل إلى 14 درجة بالمدن الجديدة

لفتت الدكتورة منار غانم إلى أن الإحساس بالبرودة سيكون أكثر وضوحًا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى إلى ما بين 16 و17 درجة مئوية.

أما المدن الجديدة، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بها بين 14 و15 درجة مئوية، وهو ما يعني سيادة أجواء مائلة للبرودة إلى باردة بشكل ملحوظ في معظم المحافظات، خاصة مع نشاط الرياح خلال بعض الفترات.

وتعكس هذه المعدلات بداية ظهور الأجواء الشتوية بصورة أوضح خلال الليل، رغم استمرار اعتدال درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار، وهو ما يتطلب الانتباه للفارق الحراري بين الفترتين عند اختيار الملابس، خصوصًا للأطفال وكبار السن.

تراجع فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة

وفيما يتعلق بتطورات سقوط الأمطار، أوضحت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد أن فرص هطول الأمطار تستمر خلال الساعات المقبلة وحتى نهاية اليوم، لكنها تبدأ في التراجع تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

وأضافت أن فرص الأمطار المتوقعة غدًا الأحد ستكون أقل مقارنة باليوم السابق، بالتزامن مع تحرك المنخفض الجوي شرقًا، وهو ما ينعكس على توزيع السحب وفرص سقوط الأمطار على مناطق الجمهورية المختلفة.

ورغم تراجع فرص الأمطار نسبيًا، فإن خريطة الطقس غدًا لا تزال تتضمن احتمالات لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى والبحر الأحمر.

خريطة درجات الحرارة حتى الأربعاء 11 نوفمبر 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، عن توقعات درجات الحرارة خلال الفترة من السبت 7 نوفمبر وحتى الأربعاء 11 نوفمبر 2026، مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل.

وتشير متوسطات درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة إلى المستويات التالية:

السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 22 و24 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و26 درجة مئوية.

جنوب البلاد: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 25 و28 درجة مئوية.

وتكشف هذه التوقعات عن ارتفاع تدريجي محدود في درجات الحرارة العظمى مع تقدم أيام الأسبوع، دون عودة واضحة إلى الأجواء الحارة، بينما تظل درجات الحرارة الصغرى منخفضة نسبيًا، خاصة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى.



درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري

جاءت توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة من السبت 7 نوفمبر وحتى الأربعاء 11 نوفمبر كالتالي:

السبت 7 نوفمبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 18 درجة.

الأحد 8 نوفمبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

الإثنين 9 نوفمبر: العظمى 25 درجة، والصغرى 16 درجة.

الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 25 درجة، والصغرى 16 درجة.

الأربعاء 11 نوفمبر: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.

وتوضح هذه المعدلات أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري تتجه إلى ارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة، بينما تستقر درجات الحرارة الصغرى عند مستويات تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية

تشهد السواحل الشمالية تغيرات محدودة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، وجاءت التوقعات كالتالي:

السبت 7 نوفمبر: العظمى 22 درجة، والصغرى 17 درجة.

الأحد 8 نوفمبر: العظمى 22 درجة، والصغرى 16 درجة.

الإثنين 9 نوفمبر: العظمى 23 درجة، والصغرى 16 درجة.

الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 23 درجة، والصغرى 16 درجة.

الأربعاء 11 نوفمبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 17 درجة.

وتسجل السواحل الشمالية درجات حرارة أقل نسبيًا خلال النهار مقارنة بالقاهرة الكبرى، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية، خاصة خلال فترات التقلبات الجوية الحالية.

درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد

أما مناطق شمال الصعيد، فتشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة الصغرى منخفضة نسبيًا، وتأتي التوقعات كالتالي:

السبت 7 نوفمبر: العظمى 25 درجة، والصغرى 14 درجة.

الأحد 8 نوفمبر: العظمى 25 درجة، والصغرى 14 درجة.

الإثنين 9 نوفمبر: العظمى 26 درجة، والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

الأربعاء 11 نوفمبر: العظمى 27 درجة، والصغرى 16 درجة.

وتشير هذه المعدلات إلى وجود فارق ملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، ما يجعل الأجواء أكثر برودة خلال الليل والصباح الباكر، مقارنة بفترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد

تظل مناطق جنوب الصعيد الأعلى في درجات الحرارة خلال الفترة المتوقعة، مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة نهارًا، وارتفاع تدريجي محدود في درجات الحرارة العظمى حتى الأربعاء 11 نوفمبر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

السبت 7 نوفمبر: العظمى 28 درجة، والصغرى 16 درجة.

الأحد 8 نوفمبر: العظمى 28 درجة، والصغرى 16 درجة.

الإثنين 9 نوفمبر: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 28 درجة، والصغرى 18 درجة.

الأربعاء 11 نوفمبر: العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

وبذلك تظل درجات الحرارة في جنوب الصعيد أعلى من مثيلاتها في شمال البلاد، مع استمرار الأجواء المعتدلة إلى المائلة للحرارة خلال النهار، وانخفاضها بصورة ملحوظة خلال ساعات الليل.

هل تعود موجة البرد الشديد خلال الأيام المقبلة؟

تعكس توقعات درجات الحرارة حتى الأربعاء 11 نوفمبر استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، مع ارتفاع تدريجي محدود في درجات الحرارة العظمى على عدد من المناطق، خاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولا تشير الأرقام المتوقعة إلى عودة موجة برد شديد خلال هذه الفترة، لكنها تؤكد استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى، خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بالتزامن مع نشاط الرياح أحيانًا وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وتظل متابعة النشرات الجوية اليومية ضرورية، خاصة لسكان المناطق الساحلية والطرق التي تتأثر بالشبورة المائية صباحًا، إلى جانب المناطق المعرضة للأمطار واضطراب الملاحة البحرية.