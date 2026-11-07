أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار على عدد من المحافظات، خاصة مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وسط تحذيرات من الشبورة المائية واضطراب الملاحة البحرية، في ظل متابعة مستمرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتغيرات الجوية خلال الأيام المقبلة.

أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أن أبرز المناطق المعرضة لسقوط الأمطار تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الدلتا وشمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة، مع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها تلك المناطق.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار تمتد إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، حيث تكون الأمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة، بينما تتراجع شدتها إلى أمطار خفيفة على شمال الصعيد وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر المتوسط، تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

وأوضحت أن سرعة الرياح قد تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر، الأمر الذي يستدعي الحذر من جانب الأنشطة البحرية والصيادين.

درجات الحرارة في الإسكندرية خلال الساعات المقبلة.

وأكدت منار غانم أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المحافظات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، أن محافظة الإسكندرية من المتوقع أن تشهد فرصًا لسقوط الأمطار خلال الساعات الأولى من السبت 7 نوفمبر، مع أجواء معتدلة نهارًا وانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

وتسجل الإسكندرية، وفقًا للتوقعات، درجة حرارة عظمى تصل إلى 23 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى نحو 16 درجة، وسط استمرار فرص سقوط الأمطار والتقلبات الجوية.