أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف المناطق المتأثرة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق الشمالية، قد تصل إلى أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وفقاً لما ذكره صباح البلد.

وتأتي هذه التغيرات الجوية وسط أجواء خريفية تتسم بالاعتدال خلال ساعات النهار، مع ميل الطقس للبرودة إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح على فترات، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء، لذلك يُنصح بمراعاة الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، خاصة عند الخروج في الساعات المتأخرة أو المبكرة.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تتفاوت فرص سقوط الأمطار اليوم بين مناطق الجمهورية، حيث تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتشمل المناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار:

العلمين.

الإسكندرية.

شمال الدلتا.

شمال سيناء.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار على فترات متقطعة، مع اختلاف شدتها من منطقة إلى أخرى.

فرص سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري

لا تقتصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، إذ تمتد إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية حدوثها بنسبة تصل إلى نحو 20%.

كما قد تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

شبورة مائية على الطرق خلال ساعات الصباح

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

كما حذرت التوقعات من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، وتشمل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر، ما يستدعي الحذر من اضطراب حركة البحر.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

تختلف درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت من محافظة إلى أخرى، وجاءت أبرزها كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

العاصمة الجديدة: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

بنها: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

دمنهور: العظمى 24 والصغرى 17 درجة.

المنصورة: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

الزقازيق: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

طنطا: العظمى 23 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 17 درجة.

العلمين: العظمى 22 والصغرى 16 درجة.

مطروح: العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

دمياط: العظمى 25 والصغرى 19 درجة.

بورسعيد: العظمى 25 والصغرى 20 درجة.

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

السويس: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

العريش: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

رفح: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء

شرم الشيخ: العظمى 27 والصغرى 21 درجة.

الطور: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

طابا: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 8 درجات.

مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

سفاجا: العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

مرسى علم: العظمى 28 والصغرى 22 درجة.

شلاتين: العظمى 33 والصغرى 23 درجة.

حلايب: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد

الفيوم: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

بني سويف: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

المنيا: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

أسيوط: العظمى 25 والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد

سوهاج: العظمى 29 والصغرى 15 درجة.

قنا: العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

الأقصر: العظمى 29 والصغرى 16 درجة.

أسوان: العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

نصائح مهمة للمواطنين مع تقلبات الطقس

في ظل استمرار انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، يُفضل توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات الجوية، خاصة للمواطنين في المناطق المتوقع تعرضها للأمطار الغزيرة والرعدية.

كما ينبغي الانتباه إلى اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، ومراعاة انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر.