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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدفنا دائمًا تحقيق البطولات.. محمد فرج: عمر جابر قائد كبير وأتعلم منه الكثير

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تحدث محمد فرج، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صعوبة مباريات بطولة كأس مصر، مؤكدًا أهمية الفوز على مصر للتأمين والتأهل إلى دور الـ16 قبل فترة التوقف الدولي، مشيدًا بالمنافسة مع عمر جابر، قائد الفريق الأبيض.

وقال محمد فرج، في تصريحات تلفزيونية: «دائمًا ما تكون مباريات الكأس صعبة على الجميع، ولا تعترف بالفوارق الفنية بين الفرق، وكان لا بد من الفوز والتأهل قبل بداية فترة التوقف الدولي، فالزمالك يبحث دائمًا عن تحقيق البطولات».

وأضاف: «المنافسة مع عمر جابر شرف كبير لي، فهو قائد الفريق، وأكتسب الخبرات من التدرب معه، والأمر نفسه بالنسبة لمحمد إبراهيم، فهو بمثابة أخ لي».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز مقعده في دور الـ16.

وضرب الفريق الأبيض موعدًا مع الشرقية للدخان في دور الـ16، بعدما تأهل الأخير إلى الدور ذاته عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في بطولة كأس مصر والمنافسة على اللقب، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين في مواجهة صعبة شهدت تسجيل خمسة أهداف.

محمد فرج الزمالك بطولة كأس مصر مصر للتأمين مباريات الكأس

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