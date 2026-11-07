كسور وارتجاج.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأرمنت

شهد طريق دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز أرمنت، غرب محافظة الأقصر، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، ما بين كسور وجروح وكدمات، فضلا عن الاشتباه في إصابة بعض الحالات بارتجاج في المخ.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث مروري على طريق الدير بأرمنت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، ووجود عدد من المصابين بموقع الحادث، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعلومات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة، إلى جانب الاشتباه في تعرض بعض المصابين لارتجاج، فيما استدعت حالتهم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على سلامتهم وتحديد طبيعة الإصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، مع إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه.