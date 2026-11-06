وزير التخطيط ومحافظ الأقصر يؤديان صلاة الجمعة في طيبة الجديدة |صور

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أهالي مدينة طيبة الجديدة أداء صلاة الجمعة بمسجد معتز الصحابي، وذلك بحضور المهندس محمد عصام، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، والشيخ علي صديق، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من أهالي المدينة.

وتناول الشيخ عبد الحميد محمد عطيتو، إمام وخطيب المسجد، خلال خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان «شرف العمل وقيمة الإنتاج»، أهمية العمل باعتباره أحد أهم مقومات نهضة الدول وتقدم المجتمعات، مؤكدا أن إتقان المهنة والإخلاص فيها يمثلان أساس بناء الأوطان وتحقيق التنمية المستدامة.

وسلطت الخطبة الضوء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، مع تقدير دور العمال والمزارعين والصناع في دفع عجلة الإنتاج، باعتبارهم عناصر رئيسية في تحقيق التنمية وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

كما تطرقت إلى مسؤولية المواطنين في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية تحري الدقة والصدق قبل تداول الأخبار والمعلومات، وعدم المساهمة في نشر الشائعات أو المحتوى الذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو التقليل من جهود العاملين في مختلف القطاعات.

واستشهد إمام وخطيب المسجد بقول الله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾، وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»، مؤكدا أن الإسلام جعل العمل المتقن والأمانة والإخلاص قيما أساسية في حياة الفرد والمجتمع.