باستثمارات 4.5 مليار جنيه ..وزير التخطيط ومحافظ الأقصر يتفقدان أعمال إنشاء المستشفى الجامعي في «طيبة الجديدة»

استهل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولته الميدانية الموسعة بمحافظة الأقصر، بتفقد مجموعة من المشروعات التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

رافقه خلال الجولة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

مدينة طيبة الجديدة

وبدأ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جولته بتفقد المقر الجديد لجامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، وبحضور الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر حيث تابع معدلات الإنجاز وأعمال الإنشاءات الجارية في مشروع المستشفى الجامعي الجديد، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 4.5 مليار جنيه ويجري حالياً تنفيذ مرحلته الأولى.

مباني كلية الهندسة وكلية طب الفم والأسنان

كما شملت الجولة تفقد مباني كلية الهندسة وكلية طب الفم والأسنان، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطة معالجة المياه بمدينة الشمس، ومراجعة أعمال رصف وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الجولة، أن مشروع إنشاء مستشفى الأقصر الجامعي يُعد من أهم المشروعات الجارية على أرض المحافظة، لكونه سيحدث نقلة وطفرة ملموسة في مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين. وأوضح أن هذا المشروع يتسق تماماً مع التوجه للدولة في المرحلة الحالية نحو توجيه الاستثمارات العامة في بناء رأس المال البشري، مشدداً على أن الوزارة تتابع دورياً وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومحافظة الأقصر معدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأشار د. أحمد رستم إلى أن محافظة الأقصر شهدت خلال السنوات الماضية نموا وتقدما فى تطوير مختلف القطاعات، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على النهوض بالبنية التحتية والخدمية في كافة محافظات الجمهورية، سواء عبر المخصصات المباشرة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو من خلال المبادرة الرئاسية الشاملة «حياة كريمة».

وفي سياق متصل، أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في صعيد مصر، موضحاً أن الأقصر باتت تضم جامعات متميزة مثل جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، فضلاً عن المقر الجديد لجامعة الأقصر التي استقلت عام 2019 لتصبح منارة تعليمية متكاملة تخدم أبناء المحافظة عبر كلياتها الجديدة.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أن المحافظة تشهد جهودًا متواصلة لاستكمال مسيرة التنمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، في ضوء الدعم المستمر من القيادة السياسية، والتعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات، مشددًا على أن العائد الحقيقي للمشروعات لا يقتصر على إنشائها، وإنما يمتد إلى تحقيق الاستفادة الفعلية منها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتحسين مستوى الحياة في مختلف المناطق.

وأضاف محافظ الأقصر أن أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الدعم اللازم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز فرص الاستثمار، واستثمار ما تمتلكه الأقصر من مقومات سياحية واقتصادية وتنموية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.