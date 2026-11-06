كهربا يوجه رسالة عن القيمة الحقيقية للإنسان: «الإنسانية والأدب أهم من الفلوس والمظاهر»

حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق، على توجيه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، تحدث خلالها عن القيمة الحقيقية للإنسان.

وكتب كهربا عبر حسابه على انستجرام: “عمر قيمة الإنسان ما كانت في فلوسه ولا شكله ولا عيلته، قيمة الإنسان الوحيدة هي إنسانيته وأدبه ورحمته في التعامل، مفيش أي حاجة بتضيف للإنسان قيمة حقيقية وأثر يبقى بعده إلا إنسانيته ورحمته في التعامل مع الناس”.

وتابع: “المناصب والفلوس والشكل والمظاهر عموماً بتضيف قيمة مؤقتة وزائفة.. لكن القيمة الحقيقية والثابتة في الإنسانية”.

من جانب آخر كان قد حرص محمود كهربا، لاعب نادي إنبي على تهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “كل سنة وحضرتك طيب يا أسطورة ”.