محمود كهربا يهنئ الخطيب بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا أسطورة

حرص محمود كهربا، لاعب نادي إنبي على تهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “كل سنة وحضرتك طيب يا أسطورة ”.

من جانب آخر، خطف الفنان رامز جلال الأنظار خلال حفل زفاف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعدما ظهر في فيديو متداول وهو يمازح الاعب محمود كهربا وعددا من لاعبي الفريق الأحمر، وسط أجواء من المرح والدعابة التي شهدها الحفل.

ونشر رامز جلال الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «علقة موت في فرح أوفا شوبير بس ملحوقة»، في تعليق ساخر يتماشى مع أجواء المزاح التي ظهر بها خلال الفيديو.