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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يهنئ مصطفى شوبير بحفل زفافه

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

هنأ الإعلامي خالد الغندور، مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي بمناسبة زفافه.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مبروك لمصطفى شوبير وعروسته الجميلة وربنا يبارك لهم في حياتهم الزوجية".

ويحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.
 

ووفقًا لما علمه “صدى البلد”، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.

مصطفى شوبير خالد الغندور النادي الأهلي

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