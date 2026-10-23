خالد الغندور يهنئ مصطفى شوبير بحفل زفافه

هنأ الإعلامي خالد الغندور، مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي بمناسبة زفافه.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مبروك لمصطفى شوبير وعروسته الجميلة وربنا يبارك لهم في حياتهم الزوجية".

ويحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.



ووفقًا لما علمه “صدى البلد”، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.