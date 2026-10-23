عمرو الجزار يكشف عن أصعب فترات حياته: راتبي 2000 جنيه وفطاري باتيه وعصير

كشف عمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس قاسية من رحلته في عالم كرة القدم، متحدثًا عن الظروف المادية الصعبة التي عاشها في بداية مشواره، عندما كان يعتمد على راتب شهري بسيط ووجبة النادي لتلبية احتياجاته اليومية.

وقال الجزار، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، إنه كان يعيش براتب لا يتجاوز 2000 جنيه شهريًا، موضحًا أن وجبة الإفطار في تلك الفترة كانت تقتصر على باتيه وعصير، بينما كان يعتمد على الوجبة التي يوفرها النادي لمساعدته على تجاوز ظروفه المعيشية الصعبة.

ولم تكن المعاناة المادية التحدي الوحيد الذي واجهه مدافع الأهلي، إذ تحدث عن مرحلة صعبة من حياته شهدت أزمات صحية مؤلمة، بعدما عانى من التهابات في عضلات أسفل البطن، واضطر إلى تناول المسكنات حتى يتمكن من مواصلة التدريبات.

وأوضح الجزار أنه مر بفترة نفسية قاسية، كان يجلس خلالها وحيدًا ويبكي من شدة الألم، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تدهورت بصورة كبيرة، حتى انخفض وزنه من 70 إلى 50 كيلوغرامًا، وأصبح يجد صعوبة في المشي دون الاستناد إلى الحائط.

وأضاف أن رحلة العلاج استمرت نحو ثلاثة أشهر، وأنه كان قريبًا من إنهاء مشواره في كرة القدم، لولا تحسن حالته الصحية ومساندة الطبيب الذي تولى علاجه.

5 آلاف جنيه أشعلت أزمة العلاج

واستعاد لاعب الأهلي موقفًا صعبًا آخر، عندما احتاج إلى 5 آلاف جنيه للمساهمة في تكاليف عملية جراحية بلغت قيمتها الإجمالية 30 ألف جنيه، موضحًا أنه طلب المبلغ من النادي، لكن طلبه قوبل بالرفض وفقًا لروايته.

وأشار الجزار إلى أنه لجأ بعدها إلى والده بحثًا عن حل للأزمة، في ظل صعوبة تدبير تكاليف العلاج، وهو ما عكس حجم الضغوط التي تعرض لها في تلك المرحلة من حياته.

من المعاناة إلى قميص الأهلي

وتسلط تصريحات عمرو الجزار الضوء على رحلة طويلة من التحديات التي واجهها قبل الوصول إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، بعدما تمسك بحلمه رغم الأزمات المالية والصحية التي هددت استمراره في الملاعب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يغيب فيه اللاعب عن صفوف الأهلي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي ضربة جديدة في مسيرته، لكنه يأمل في تجاوزها والعودة إلى الملاعب مجددًا.

وتكشف حكاية الجزار جانبًا إنسانيًا من حياة لاعبي كرة القدم، إذ لا تختصر مسيرة الوصول إلى الأندية الكبرى في الموهبة وحدها، بل تتطلب أحيانًا سنوات من التضحية والصبر ومواجهة ظروف قاسية بعيدًا عن الأضواء.