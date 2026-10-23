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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تداعيات تعثر الدوري.. الصخرة يفرض الانضباط والخطيب يرفع سقف المحاسبة داخل الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حمزة شعيب

تتواصل تداعيات نزيف النقاط داخل النادي الأهلي، بعدما تحول التعادل المثير أمام القناة إلى جرس إنذار مبكر داخل القلعة الحمراء، في ظل تصاعد الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين، وسط تحركات تستهدف إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات قبل اتساع الفجوة في سباق الدوري المصري الممتاز.

وفرّط الأهلي في فوز كان قريبًا منه، بعدما انتهت مواجهته أمام القناة بالتعادل 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة، وهي النتيجة التي زادت من حدة الانتقادات الموجهة إلى الفريق، خاصة مع تراجع الأداء الدفاعي وعدم الحفاظ على التقدم خلال فترات المباراة.

الصخرة يتحرك لإعادة الانضباط

وجاء التحرك الإداري في مقدمة ردود الفعل على التعثر، بعدما قرر وائل جمعة، مدير الكرة، مضاعفة العقوبات المالية المفروضة على اللاعبين، في خطوة تستهدف التأكيد على أن فقدان النقاط لن يمر دون حساب، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا أكبر داخل الملعب وخارجه.

وتأتي هذه الإجراءات في توقيت حساس بالنسبة إلى الأهلي، الذي يحتاج إلى استعادة توازنه سريعًا، خصوصًا أن المنافسة على اللقب لا تحتمل المزيد من التعثرات، وأن إهدار النقاط أمام الفرق الأقل ترشيحًا يضع الفريق تحت ضغط متزايد مع تقدم جولات المسابقة.

الخطيب يوجه رسالة حاسمة.. لا مكان للتهاون

على الجانب الآخر، خرج محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، برسالة قوية حملت لهجة تحذيرية واضحة، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر يرتبط بالإخلاص وتحمل المسؤولية، وأن أي لاعب لا يقدم الالتزام المطلوب لن يكون بعيدًا عن المحاسبة.

وجاءت رسالة الخطيب خلال حفل تكريم فريقي كرة اليد بالنادي، لكنها اكتسبت أهمية إضافية في ظل حالة الغضب التي أعقبت التعادل أمام القناة، إذ عكست تمسك إدارة النادي بضرورة استعادة الروح القتالية والانضباط، وعدم الاكتفاء باسم الأهلي أو تاريخه في مواجهة التحديات.

وتعكس الرسالة توجهًا واضحًا نحو تحميل كل عنصر داخل الفريق مسؤوليته، في وقت أصبحت فيه النتائج بحاجة إلى رد عملي سريع، بدلًا من الاكتفاء بالتبريرات أو الحديث عن الظروف المحيطة بالمباريات.

عموتة تحت ضغط تصحيح المسار

وبالتوازي مع الإجراءات الإدارية، تتزايد التساؤلات حول قدرة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المواجهة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الدفاعي والتعامل مع تقدم الفريق في النتيجة.

وتبقى الأولوية أمام الجهاز الفني هي الوصول إلى حلول سريعة تعيد التوازن للفريق، وتمنحه القدرة على فرض أسلوبه طوال المباراة، بدلًا من منح المنافسين فرص العودة وإهدار نقاط كان بالإمكان حصدها.

 

يدخل الأهلي المرحلة المقبلة تحت ضغط استعادة الثقة وتصحيح المسار، بعدما أصبح مطالبًا بتحويل رسائل التحذير والعقوبات إلى نتائج ملموسة داخل الملعب.

وبين تشديد الانضباط من جانب وائل جمعة، ورسالة المحاسبة التي وجهها محمود الخطيب، باتت الكرة في ملعب اللاعبين والجهاز الفني لإثبات قدرتهم على تجاوز الأزمة، وإعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على لقب الدوري.

الأهلي القلعة الحمراء القناة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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