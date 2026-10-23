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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن عبدالعزيز: أوافق على رحيل معتمد جمال عن الزمالك بشرط واحد

معتمد جمال
معتمد جمال
سارة عبد الله

كشف أيمن عبدالعزيز، لاعب الزمالك السابق والمدرب العام لنادي مودرن سبورت، عن موقفه من استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عبدالعزيز، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد مصر مودرن»، إنه لا يمانع رحيل معتمد جمال عن القيادة الفنية للفريق الأبيض، ولكن بشرط التعاقد مع مدير فني قوي للغاية.

وأكد أن موافقته على تغيير الجهاز الفني ترتبط بقدرة إدارة الزمالك على التعاقد مع مدرب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا هو الشرط الأساسي الذي يجعله يؤيد رحيل معتمد جمال.

أيمن عبدالعزيز معتمد جمال الزمالك

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