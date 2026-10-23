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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز يجتمعون في المؤتمر العربي الخامس للرياضة والقانون

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

شهدت فعاليات المؤتمر العربي الخامس للرياضة والقانون الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية (ARADO) التابعة لجامعة الدول العربية مشاركة عدد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين في حضور يعكس أهمية الربط بين الخبرات الميدانية داخل الملاعب والجوانب القانونية والإدارية التي تحكم صناعة الرياضة وتطويرها.

وضمت قائمة المشاركين وليد سليمان وأحمد الشيخ وأيمن أشرف لاعبي الأهلي السابقين إلى جانب محمود علاء لاعب الزمالك السابق وطارق طه لاعب بيراميدز السابق وحلمي علام نجم المقاولون العرب الحاصل على درجة الماجستير في إدارة كرة القدم من برشلونة في إطار الحضور المتخصص الذي يستهدف تبادل الخبرات والرؤى بشأن الإدارة الرياضية ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الرياضية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة كرة القدم.

و جاءت مشاركتهم ضمن فعاليات تجمع نخبة من المتخصصين والخبراء والمهتمين بملفات الرياضة والقانون الرياضي.

وتناولت فعاليات المؤتمر الممتد على مدار يومين عددًا من القضايا المرتبطة بالجوانب القانونية والإدارية في المجال الرياضي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف تبادل المعرفة والخبرات وفتح المجال أمام مناقشات تسهم في تعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة للقطاع الرياضي.

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