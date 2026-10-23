الصحف التركيه تشيد بمحمد صلاح عقب تالقه مع طرابزون

تألق محمد صلاح نجم طرابزون التركي والمنتخب أمس امام هارتس الاسكتلندي حيث حقق الفريق الفوز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي

واشادت الصحافة التركية بمحمد صلاح عقب مساهمته الفعالة في انتصار طرابزون سبور على هارتس

أكدت صحيفة «إي سبور» أن محمد صلاح تالق امس ونجح في افتتاح التسجيل وساهم في الهدف الثاني كما لفتت إلى احتفاله بالسجود عقب تسجيل ركلة الجزاء

أما صحيفة «61 سات» فتناولت هدفي المباراة، مشيرة إلى نجاح محمد صلاح وفرانكولينو دجو في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في تلك المباراة الحاسمه