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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة

النصر
النصر
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الجمعة عدد  من المباريات أبرزها مباراة الهلال مع القادسية في الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

إبسويتش تاون X نوتينجهام فورست – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

ديبورتيفو ألافيس X مالاجا – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

الفيصلي X النصر – 4.30 مساء – قناة Thmanyah

الاتحاد X الدرعية – 6.30 مساء - قناة Thmanyah

القادسية X الهلال – 9 مساء - قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
 

بريست X نيس – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
 

تورينو X مونزا – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 

شتوتجارت X بوروسيا مونشنجلادباخ – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
 

ألانيا سبور X كوجالي سبور – 8 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
 

بيترو أتلتيكو X سكوتلاند الزيمبابوي – 6 مساء

أورلاندو بايريتس X أفريكان ستارز – 8.30 مساء

ماميلودي صن داونز X ويليتي – 9 مساء

مولودية الجزائر X إينوجو رينجرز – 10 مساء

الدوري الفرنسي الدوري السعودي النصر

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