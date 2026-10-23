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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسني يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي بشأن الكونفدرالية: البطولة مش سهلة

أسامة حسني
أسامة حسني
سارة عبد الله

أكد أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تحظى بقيمة أكبر من بطولة الكونفدرالية، نظرًا لارتباطها بالتأهل إلى كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية من الكونفدرالية تضم العديد من الفرق القوية.

وقال أسامة حسني في تصريحات تليفزيونية: «بطولة دوري الأبطال أقوى من الكونفدرالية لإنها بتوصل لـ كأس العالم للأندية، الأهلي لعبها كتير والزمالك مساهمش فيها خالص».

وأضاف: «رسالتي للعيبة الأهلي، الكونفدرالية مش زي السنين اللي فاتت كان بيشارك فيها البط الكيني والوز الصومالي، لأ السنادي بيشارك الجيش المغربي والرجاء المغربي، أهلي طرابلس الليبي، اتحاد العاصمة الجزائري وشباب بلوزداد، الصفاقسي التونسي».

الأهلي أسامة حسني الكونفدرالية

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