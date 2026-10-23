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موعد مباراة مصر واليمن في كأس الخليج للناشئين والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر واليمن في كأس الخليج للناشئين والقنوات الناقلة

مصر واليمن
مصر واليمن
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا أمام نظيره اليمني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج للناشئين، المقامة حاليًا في قطر، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة انتصاراتهم والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية.

موعد مباراة مصر واليمن في كأس الخليج للناشئين

يخوض منتخب مصر للناشئين مواجهة قوية أمام منتخب اليمن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج للناشئين، في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر واليمن في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية واليمن، وسط تطلعات من جانب المنتخب المصري لتحقيق الفوز الثالث على التوالي وإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة.

موقف مصر واليمن في ترتيب المجموعة الثانية

يدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، عقب تقديم مستويات قوية ونتائج مميزة في بداية مشواره بالبطولة.

واستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الخليج للناشئين بفوز كبير على منتخب السعودية بنتيجة 5-0، قبل أن يواصلوا تألقهم بتحقيق انتصار جديد على حساب منتخب الكويت بثلاثة أهداف دون رد، ليؤكدوا جاهزيتهم للمنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب اليمن المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بنتيجة إيجابية، ثم تعادل مع المنتخب السعودي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية، ليحافظ على حظوظه في المنافسة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر واليمن والسعودية والكويت والعراق، ما يزيد من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة على بطاقات التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واليمن اليوم

يمكن للجماهير متابعة مباراة منتخب مصر أمام اليمن في بطولة كأس الخليج للناشئين، اليوم الجمعة، عبر قناتي الكأس 1 والكأس 7، الناقلتين للمواجهة.

طموحات منتخب مصر أمام اليمن

يسعى المنتخب المصري إلى استغلال بدايته القوية في البطولة وتحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في صدارة المجموعة، بينما يأمل المنتخب اليمني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.

وتشهد النسخة الحالية من كأس الخليج للناشئين مشاركة 10 منتخبات، هي قطر والصين والإمارات والبحرين وعمان ومصر والسعودية والكويت واليمن والعراق، بعد توجيه الدعوة إلى منتخبي مصر والصين للمشاركة في المنافسات

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